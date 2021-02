Pepe Prieto en Esports COPE: "Messi ha sido inteligente y se ha revuelto en contra de la noticia"

El exjugador del Sevilla Pepe Prieto ha analizado en Esports COPE la semifinal de Copa del Rey entre el Sevilla y el Barça que arranca esta noche en el Pizjuán a las 21.00 horas.

El comentarista Cope ha valorado especialmente la influencia que tiene Messi y considera que las últimas noticias sobre el argentino le han motivado especialmente "él ha tenido una actitud muy inteligente que es encorajarse, revolverse en contra de la noticia y sacar su mejor versión. Cuando está metido o está cabreado es un hombre muy peligroso. Lo que diga Messi va ser gran parte de lo que pase en la eliminatoria".

Pepe Prieto asegura "Messi es el mejor jugador del siglo sin duda. Las noticias que han aparecido le han hecho mucho daño. Nadie merece ganar esas cantidades por el mero hecho de nacer con unas cualidades, pero responde a lo que demanda la sociedad que es el fútbol".

Respecto a la eliminatoria, considera que "a priori podía parecer la final, pero cualquier equipo puede sorprender". Y cree que el Sevilla sale más perjudicado por las bajas "para mí, Ocampos es una baja más importante porque es un partido en que habrá mucha distancia entre la línea defensiva y el ataque y él sabe jugar en esas circunstancias. El Sevilla está capacitado para competirle al Barça, pero va a ser complicado".

El que fuese central del Sevilla valora la progresión de Ronald Araújo "me recuerda un poco a Varane, que son rápidos en distancias y ese perfil le viene muy bien al Barça. Tiene que aprender mucho porque es muy joven, pero ha irrumpiso de una manera brutal. Me ha sorprendido el descenso de nivel de Lenglet y Umtiti. Lenglet puede dar mucho más de lo que está mostrando y Umtiti es un campeón del mundo pero las lesiones no le están dejando brillar. Araújo es un central que va a progresar y ahí tiene el Barça central para rato".

Ante el problema de centrales del Barça, Pepe Prieto considera que entre los centrales del Sevilla Diego Carlos o Kounde, sólo uno sería válido para el equipo de Ronald Koeman "los dos son muy buenos centrales, pero hay que firmar al central que corresponda a las características de tu juego. No es lo mismo jugar en la Juve, atrasado, que jugar en Manchester City o Braça, que juegan con la línea de presión adelantada. El Sevilla sólo tiene uno que no te voy a decir quién es para que no se lo lleven", asegura refiriéndose a Koundé.