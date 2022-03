Pepe Mel en Esports COPE: "Pedri ha caído en el sitio ideal"

El técnico que hizo debutar a Pedri en Primera Pepe Mel ha pasado por Esports COPE después de la última exhibición del canario ante el Athletic Club en el Camp Nou.

El técnico, que por normativa no podrá volver a entrenar en España esta temporada, no se sorprende por la evolución tan rápida del jugador de 19 años "al estar en el Barça, sabía que Pedri iba a avanzar y a coger oficio". Además añade que el talento del centrocampista se manifestaría con cualquier entrenador pero "Xavi le va a enseñar el estilo Barça, que ya lo ha captado, y además tiene un entrenador que ha jugado en la posición que Pedri puede estar cómodo. Ha caído en el sitio ideal".

Pepe Mel destaca que "Pedri ha llegado al Barça en el momento justo, con compañeros que son como él o más jóvenes. Yo creo que el Barça está haciendo bien el relevo y será un equipo de futuro. Tener a un jugador con 19 o 20 años, que en breve va a ser ya un veterano, le da poso al equipo".

El ténico madrileño no se sorprende por la capacidad de liderazgo de demuestra Pedri en el juego azulgrana aunque asegura que "lo que debe sorprender es que los jugadores del Barça lo acepten. Para ser líder, el liderazgo te lo dan los demás y que los jugadores del Barça acepten que un chico joven haga eso, significa que le reconocen como futbolista magnífico. Pedri es la solución de la jugada, lo renococen como un talento natural que les hace ganar partidos".

Explica Mel que "él ve la jugada dibujada en su cabeza y la hace, eso le hace ser un jugador especial". Respecto al recurso que usó el domingo frente a Balenziaga considera que "muchas veces eso son frivolidades pero Pedri no lo hace por eso, lo hace para dar continuidad al juego. No tendría sentido si pierde el balón después, pero Pedri no lo pierde, él busca una solución y la solución más sencilla que encuentra es esa, la hace". Además explica que "con 16 años, en el campo de la UD Las Palmas, hizo un sombrero dentro del área pequeña para darle el balón a Rubén Castro y que la empujara. Era la jugada que debía hacer para que su compañero pudiese marcar gol. Eso demuestra lo que es ese jugador".

El exentrenador de Las Palmas y Betis recuerda que "desde que le vi, vi que tenía las cosas que tenía a Andrés. Estamos hablando de un chaval que tiene que quemar etapas, pero sí tiene esas cosas que tenía Iniesta y que le hacen ser un jugador muy bueno

Pepe Mel considera que el Barça está creciendo "el Barça es el equipo que mejor ha usado la ventana de fichajes de invierno. A eso le unes un equipo que se está rejuveneciendo y con el nuevo entrenador tira para adelante. Es buenísimo para el fútbol español que el Barça esté arriba". Pero que "si el Barça consigue ganar la Liga sería más demérito del que está por delante. Lo importante es que está ahí y esa ilusión no se tenía hace unos meses "