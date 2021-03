Pepe Mel en Esports COPE: "Pon ahora a Pedri en el mercado a ver qué te dan"

El entrenador de la UD Las Palmas Pepe Mel, que hizo debutar como profesional a Pedri con sólo 16 años, ha explicado en Esports COPE cómo es el jugador que está siendo la gran revelación del FC Barcelona y está a las puertas de debutar en la selección española de Luis Enrique.

Pepe Mel no está soprendido por su rendimiento, a pesar de que al inicio de temporada cuando pedri llegó al equipo azulgrana se hablase de cederle o hacerle jugar en el filial "no me sorprende nada. Es un jugador que su mayor virtud es hacer mejores a los que le rodean. Sabe cuando tiene que pasar, ve el centro que tiene que hacer, sabe cuándo hay que disparar... y eso con jugadores de la calidad que tiene el Barça sube exponencialmente su valor".

El técnico considera que "ha ido al club idóneo por su juego porque se asocia, se junta, no la pierde, juega con la cabeza arriba... Yo en él veo a Andrés, más jovencito. Leo Messi seguramente ha visto lo mismo porque es el socio ideal para lo que él necesita. Aquí pasó lo mismo con Jonathan Viera, no le verás hacer un pase mal, ya he visto varias veces en que pone sólo a Griezmann delante del portero".

Pepe Mel avisó al Betis y al Real Madrid del talento del canario, por sus vínculos con ambos clubes, pero "el único club que se atrevió y vio en él una posibilidad de futuro fue el Barça" en aquella pretemporada de 2019. El Barça pagó cinco millones de euros por un fichaje que ahora parece barato "el Barça se atrevió con un futbolista que llevaba cero minutos en Primera División y merece el resultado que le pueda dar porque arriesgó escuchando lo que le decían, vio aquellos partidos de pretemporada y apostó. Ahora pon a Pedri en el mercado y a ver qué te dan".

Para Pepe Mel, la principal duda que tenía con Pedri al hacerlo debutar era su masa muscular "la única duda que nos quedaba era si sería capaz de hacerlo, con el cuerpo que tenía, entre profesionales y esa prueba la pasó con nota".

Para el míster "quizás muscularmente es una de las tareas que debe mejorar. Él ahora tiene 18 pero imagínate cuando estaba con nosotros con 16 años. Es un chico que en el contacto con profesionales podría tener problemas sin embargo lo soluciona con su habilidad, su calidad y esa forma que tiene de entender el juego".

Además destaca su capacidad de sacrificio "no tiene nada que ver cómo es él muscularmente, con cómo es aeróbicamente. En capacidad aeróbica es muy bueno, corre los 90 minutos y trabaja en defensa porque es un jugador sacrificado para el equipo".

Y Pepe Mel destaca la valentía de Koeman "de nada vale el trabajo de la cantera si luego los entrenadores no damos ese paso. Aquí lo estamos haciendo, hay que dar paso a la gente que lo pide y Ronald Koeman también se está atreviendo. Ese el paso final en que se ve recompensado todo el trabajo".

A la hora de destacar algún defencto "muscularmente tiene que ganar porque sino va a sufrir. Contra el PSG le vi sufrir y chocar contra esos centrocampistas siempre sale perdiendo. También lo hablaba con él e intentamos mejorarlo en cuanto a la posición y a llegar al lugar idóneo para marcar gol, incluso en eso recuerda a Andrés, que marcaba los goles en momentos elegidos pero no es un jugador que te dé una gran cifra goleadora".