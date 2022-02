Pepe Domingo Castaño a Esports COPE: "Visca Barcelona, visca el Barça, visca Cataluña y el Espanyol també"

Pepe Domingo Castaño ha pasado por la ciudad de Barcelona después de muchos años para presentar su libro 'Hasta que se me acaben las palabras: Recuerdos de un gallego que se enamoró de la radio' y ha hecho una confesión sincera "soy un sinvergüenza por no haber venido antes a Barcelona. Te venden: "¿qué vas a Barcelona?, ¿a Cataluña? ¿y cómo estará aquello?", y yo sólo he encontrado cariño, amor, palabras bonitas, ojos que te miran con ternura. No puedo pedir nada más. Visca Barcelona, visca el Barça, visca Cataluña... y el Espanyol també".

Pepe Domingo donará todos los beneficios de su libro a Cáritas y la Fundación Aesleme y promete que volverá a Barcelona para firmar y compartir con los lectores en un día tan especial como Sant Jordi "el día 23 de abril, que es la final de Copa del Rey, estaré toda la mañana y me volveré por la tarde para hacer la final".

Explica el mítico periodista que el libro son "recuerdos de radio" porque el medio estuvo siempre presente en su vida. Recuerda su infancia en Padrón y la banda sonora de aquellos años con la radio siempre presente "mi madre era una enamorada de la radio" y añade "mi madre me dice que yo, con 7 u 8 años, cogía una cuchara y me ponía a imitar a los que hacían publicidad. Es como una premonición".

Pepe Domingo está feliz con todas las muestras de cariño que está recbiendo en los últimos años al frente de Tiempo de Juego "a veces en la vida vas recogiendo lo que siembras y si tú siembras cariño, es lo que recoges. Yo le he dado mucho cariño a la radio, y por extensión a sus oyentes, y en estos años lo estoy recogiendo".

En esta entrevista junto a Joan Batllori y Manuel Oliveros, Pepe nos explica alguno de los secretos de sus creaciones publicitarias únicas y lanza un mensaje de optimismo a los seguidores culés "con Xavi vais a tener un periodo de formación Tenéis una cantera podrigiosa con Gavi, Pedri, Nico y con fichajes harán reverdecer viejos laureles. Tiene que jugar la Champions el año que viene y hacer fichajes, Haaland o quién sea y volver a hacer un equipazo".