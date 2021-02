Pedro Alcalá en Esports COPE: "Mbappé y Haaland seguramente están en el TOP 3 pero Messi es el número 1"

El jugador del Cádiz Pedro Alcalá se ha mojado en Esports COPE sobre el debate que se ha generado en el fútbol mundial sobre Mbappé, Haaland y Messi "los tres son buenísimos. Pero ahora mismo Messi es el mejor del mundo. Seguramente Mbappé y Haaland están en el TOP 3 pero Messi es el número uno".

Alcalá destaca la proyección del francés y el noruego "son jugadores jóvenes que seguramente llegarán a ser los mejores del mundo. Si lo hacen siendo tan jóvenes, imagínate, llegarán al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo"

El central murciano, que este domingo visita el Camp Nou, espera el mejor Barça a pesar de la imagen que dio el equipo de Ronald Koeman contra el PSG "el partido del otro día no les salió bien. Seguro que harán borrón y cuenta nueva e intentarán sacar su mejor fútbol. Nosotros intentaremos que no les salgan las cosas". Y añade "yo creo que estaban bien hasta el último partido en que no les salieron las cosas, pero el Barça es un equipo fiable".

Alcalá reconoce el mal momento del Cádiz "llevamos una serie de resultados malos pero también hemos jugado contra equipos de arriba, hechos para jugar en Europa. Ya lo hemos demostrado en la primera vuelta y seguro que vamos a revertir esta situación".

El central asume que el equipo está fallando defensivamente "el equipo ha encajado muchos goles en las últimas jornadas. Antes estábamos más replegados, pero sabemos el camino y tenemos que volver a él".

Sobre el partido a las 14.00 horas, Alcalá asegura que "no es el mejor horario, no sabes si desayunar o comer. Son las nueve de la mañana y te estás comiendo un plato de espaguetis con pollo".