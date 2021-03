Pedri habla sobre el futuro de Leo Messi en el Barça

Pedro González, 'Pedri', una de las grandes sensaciones del panorama futbolístico español en la actual temporada, está a punto de debutar en el equipo nacional y ha comentado que "jugar con Messi es fácil, le das el balón y pasan cosas".

"Jugar con Messi es fácil porque cuando se la das a él sabes que van a pasar cosas. Y eso es lo que trato de hacer, dársela en las mejores condiciones para que sea lo más beneficioso para el equipo", dijo Pedri a la revista 'Club del deportista".

"Ojalá pueda estar cerca de él varios años. Sería genial que pudiera disfrutar de Messi y aprender muchas cosas a su lado", añadió el joven canario de 18 años.

Pedri tiene la naturalidad por norma y ante la posibilidad de debutar con la selección apunta: "Intentaría jugar como lo hacía en la plaza de mi pueblo".

La irrupción del jugador en el Barcelona ha sido como un tsunami que no cesa, porque pese a los cambios de sistema se mantiene como fijo para el entrenador.

"Siempre he dicho que la posición donde más me ha gustado jugar es la de mediapunta. Estar detrás del delantero, poder dar ese último pase que tanto me gusta, esa es la posición que elegiría. Pero yo estoy aquí para lo que diga el míster y para jugar en la posición que sea", apunta.

Su adaptación ha sido meteórica y el jugador reconoce que no se lo "esperaba para nada".

"Bueno, yo pensaba en hacer la pretemporada, y ver si podía quedarme y seguir trabajando para poder tener los máximos minutos posibles. Pero lo que estoy viviendo para mí es una sorpresa", argumenta el 17 blaugrana.

En cuanto a sus virtudes, muchas según todos los analistas, Pedri resalta que siempre intenta "mirar antes de recibir el balón para ver dónde están los compañeros y ver dónde puede estar el espacio".

"Esas dos cosas son las que en mi cabeza siempre están presentes a la hora de recibir el balón y saber dónde voy a querer jugarlo. Creo que es una de mis mejores virtudes", concluye Pedro González. 'Pedri'.