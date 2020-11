Pedri: "Messi nos ha ayudado a los jóvenes desde el primer día"

Pedro González López 'Pedri' ha sido el jugador elegido por el club para la rueda de prensa previa al partido de Champions Barça-Dinamo de Kiev, que debería disputarse en el Camp Nou este miércoles si el coronavirus lo permite.

Pedri, que todavía no ha cumplido 18 años, ha explicado cómo se siente al ser uno más en el vestuario del Barça "desde el primer momento lo he llevado con naturalidad. Todavía soy joven para aprender aquí y seguir creciendo con los mejores. Es lo que ha inculcado mi familia".

El canario está siendo la gran sensación del Barça en los últimos partidos y es un titular habitual en las alineaciones de Ronald Koeman, algo que no esperaba "yo llegaba de Las Palmas, de un equipo de Segunda y no me esperaba que iba tener tantos minutos. Quiero seguir trabajando para quedarme".

Pedri también ha explicado que escucha con atención los consejos de Leo Messi y no ha querido comentar la posibilidad que el capitán del Barça acabe marchándose el próximo verano "Messi nos ha ayudado mucho a los jóvenes desde el primer día, se ha portado muy bien y nos da consejos que debemos aprovechar. Tenemos que difrutar en el campo con él, aprender sobre todo y después ya decidirá él qué es lo que quiere hacer". Y preguntado por la prensa argentina sobre las conversaciones que mantiene con el 10 "charlamos lo que charlan todos los compañeros de vestuario, no tenemos ninguna conversación antinatural, es normal charlar y hacer bromas en el vestuario".

El canario ha jugado en diferentes posiciones desde que está en el Barça y él tiene claro cuál es la que más le gusta "es bueno jugar en varias posiciones pero donde me encuentro más agusto y genero más peligro es de mediapunta. Ya he dicho que puedo jugar en varias posiciones y ayudar al equipo en lo que pueda".

También se ha referido a los consejos que recibe de Koeman y de jugadores más veteranos "todos te dan los mismos consejos porque ya lo vivieron: tener los pies en el suelo y trabajar cada día para mejorar. Son los consejos de los mejores jugadores que están aquí".

Pedri se ha referido al plan específico que tiene para mejorar su musculatura y a la aparente tranquilidad que muestra en el campo "en muchos entrenamientos trabajo lo físico. Eso ayuda al equipo si juegas en banda y ayudas al equipo. La tranquilidad es más de cabeza, no se entrena. Eso ya lo tenía".

Sobre su partido de Champions y su gol contra la Juventus, Pedri ha asegurado "cuando un niño cumple un sueño y se siente muy feliz y no se lo cree. Todavía lo pienso y me encantó lo que pude vivir".