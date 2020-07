Pedro González 'Pedri' es culer desde pequeño y así lo expresa en unas declaraciones a los medios del club: "Prácticamente desde que nací soy culé, toda mi familia ha sido del Barça". El jugador canario, que marcó en su último partido con el Las Palmas, repasa diversos aspectos relacionados con la actualidad azulgrana.

El delanterio canario que se incorporará a la disciplina azulgrana para realizar la próxima pretemporada, tras acabar su cesión en Las Palmas, confirma sus colores "siempre veo los partidos del Barça y ahora lo sigo haciendo". Una tradición que le viene de familia "en casa toda mi familia ha sido del Barça y mi abuelo creó la Peña Barcelonista de Tenerife-Tegueste". Además asegura que "visitar las instalaciones del FC Barcelona había sido un sueño y hacerlo hace unos meses me hizo muy feliz".

El joven delantero de 17 años ya se ve jugando en el estadio azulgrana "el Camp Nou impacta mucho. Siempre soñé salir de ese túnel, espero hacerlo vestido de azulgrana".

Pedri tiene también unos referentes muy culés "siempre me había fijado Iniesta y ahora también en Frenkie De Jong".

La joven promesa canaria, que fue fichado por el Barça en septiembre del año pasado valora como ha sido esta temporada extraña "el mundial sub-17 fue bonito pero con sensación agridulce. Y con el Las Palmas jugar tantos partidos seguidos y sin público se hace complicado porque jugamos por la afición, pero nos hemos adaptado".

Pedri se siente bien en el punto de mira de la afición tras su fichaje por el Barça "sí que noto más presión, pero también es bueno porque si juegas relajado no salen las cosas. Uno debe intentar evadirse de la presión".

El canario también se refiere al final de esta temporada, en que él seguirá al equipo desde fuera "seguro que el Barça hará un buen papel en la Champions a pesar de haber perdido la Liga, tienen un gran equipo". Y añade que no sabe dónde jugará la próxima temporada "primeramente el objetivo es hacer la pretemporada e intentar quedarme en el primer equipo".

Se siente un jugador versátil que puede ocupar varias posiciones "no me fijo en una sola posición, sino la que me diga el entrenador".