Paula Badosa pasa a cuartos de final del Masters de Cincinatti

La catalana Paula Badosa se ha clasificado para cuartos de final del torneo de Cincinnati, WTA Masters 1000. La tenista de 23 años mantuvo su buen nivel de juego y se impuso por 62 y 7-6 (5) a la kazako Elena Rybakina, lo que le permitió pasar a los cuartos, donde tendrá de rival a la veterana Pliskova, quinta cabeza de serie.



Badosa tuvo una jornada triunfal al ganar también en el partido de dobles con su compatriota Sara Sorribes que ganaron en los cuartos de final por 6-4, 4-6 y 10-3 a la formada por la rusa Anna Blinkova y la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.

La japonesa Naomi Osaka, segunda cabeza de serie, no tuvo mucho recorrido, al ver como esta noche la suiza Jil Teichmann, número 76 del mundo, daba la gran sorpresa al vencerla por 3-6, 6-3 y 6-3 en los octavos de final y dejaba la competición sin la jugadora más mediática.



La suiza no cabeza de serie se recuperó de un set en contra para sellar la mayor victoria de su carrera y llegar a los cuartos de final, donde la rival será su compatriota Belinda Bencic, décima favorita, que se impuso por 7-5, 2-1 (retirada) de la checa Karolina Muchova.



Teichmann, que llegó por invitación, después de la primera manga fue muy superior a la finalista del año pasado y la número dos del mundo.



Osaka logró una ventaja de 3-0 en el primer set, pero la suiza estuvo más metida en el partido a partir de ese momento al aprovechar su atletismo natural y habilidades defensivas.



Teichmann atrajo a Osaka a un juego de intercambios largos de golpes que terminaron por frustrar a la cuatro veces campeona de grand slam.



Después del partido, la número 76 del mundo reveló que esa era su intención.



"Sabía que es una oponente muy dura. Es una campeona de Grand Slam. Soy la perdedora, así que ... mi plan era simplemente jugar mi estilo", dijo Teichmann en su entrevista en la cancha.



"Me muevo muy bien, cambio todo lo que puedo -direcciones, altura, todo- y creo que ella realmente no se sintió muy cómoda con eso, y serví muy bien, que también me ayudó".



Desde el déficit de 3-0, Teichmann estuvo a punto de igualar en el primer set, pero Osaka salvó un punto de quiebre por 4-4 en el camino a tomar la ventaja.



Sin embargo, el impulso de la suiza ya estaba establecido, y de 6-3, 2-1 abajo, ganó cinco de los siguientes seis juegos para forzar un decisivo tercer set.



"No comencé bien, pero luego hice un gran tenis y ahí estuvo la diferencia final", agregó Teichmann en su conferencia de prensa posterior al partido.



La primera aparición de Naomi Osaka en la gira de la WTA desde el Abierto de Francia a finales de mayo no duró mucho.



Osaka se golpeó repetidamente el muslo izquierdo con la muñeca izquierda y habló en voz alta para sí misma, tratando de ponerse en marcha, pero se mantuvo impasible cuando estrechó la mano en la red con el exuberante Teichmann.



Mientras tanto, la australiana Ashleigh Barty, primera cabeza de serie, ganó los primeros 10 juegos de su partido con la campeona defensora la bielorrusa Victoria Azarenka en una victoria de 6-0, 6-2 para llegar a los cuartos de final femeninos.



"Creo que a veces el marcador en el tenis puede engañarte", comentó Barty. "Aunque parecía un marcador bastante convincente en el partido, todos y cada uno de los juegos tuvieron puntos cruciales y pude ganar la mayoría de ellos".



Dentro de la competición femenina, junto a la Teichmann, que dio la mayor sorpresa, las protagonistas fueron las jugadoras checas, encabezadas por la actual campeona de Roland Garros, Barbora Krejcikova, derrotó a la campeona de Cincinnati de 2017, la española Garbiñe Muguruza.



Su compatriota Petra Kvitova superó a la tunecina Ons Jabeur, mientras que Karolina Pliskova consiguió su primera victoria en cinco intentos contra la estadounidense Jessica Pegula.



Por el lado de los hombres, el cabeza de serie número uno, el ruso Daniil Medvedev avanzó a los cuartos de final del evento de puesta a punto del US Open el jueves con una victoria por 6-3, 6-3 sobre el búlgaro Grigor Dimitrov.



Medvedev es el primer jugador que no se llama Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal o Andy Murray en estar entre los dos primeros desde el 18 de julio de 2005.



Las lesiones y otros problemas han limitado a Djokovic, Federer y Nadal este año.



Si bien sus partidos han sido cortos, Medvedev siente que ganar será de gran ayuda y su próximo obstáculo será el español Pablo Carreño Busta, séptimo cabeza de serie, que se impuso por 7-6 (6) y 7-6 (3) al joven polaco Hubert Hurkacz, noveno favorito.



El campeón olímpico y tercer preclasificado, el alemán Alexander Zverev también avanzó, venciendo al argentino Guido Pella por 6-2, 6-3, mientras que el finalista de Roland Garros y segundo preclasificado el griego Stefanos Tsitsipas fue forzado por el italiano Lorenzo Sonego a tres sets antes de imponerse por 5-7, 6-3 y 6-4.



Mientras que el tenis latinoamericano se quedó sin representación en el torneo con la eliminación de Pella y de su compatriota Diego Schwartzman, décimo cabeza de serie, que perdió por 6-4 y 6-3 ante el noruego Casper Ruud, octavo favorito.