Paula Badosa en Esports COPE: "Le tengo un cariño especial a Roland Garros"

La tenista catalana Paula Badosa, que se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva, número 42 del mundo depués de llegar a semifinales del Masters de Madrid, explica en Esports COPE cómo afronta los nuevos retos.

La próxima gran cita marcada en el calendario es Roland Garros, que empieza el 30 de mayo "llego contenta, con ganas y motivada. Roland Garros es especial, lo gané en categoría junior y mi mejor resultado en un Grand Slam es allí. Le tengo un cariño especial, me gusta jugar en tierra batida. Es un reto porque defiendo los octavos de final, es un torneo duro, pero voy con confianza e ilusión".

Paula Badosaexplica cómo se ha producido el cambio más importante en su carrera "en 2018 empecé a ordenar mi entorno, pero cuando se está notando en los resultados es a finales de 2020 cuando cambio de equipo y se nota una gran progresión". Y añade que le ha ayudado especialmente su nuevo entrenador "Javi Martí me ha aportado mucho, venía de un momento complicado saliendo de la pandemia y los resultados no me acompañaban. Necesitaba un cambio y hemos construído un equipo muy bueno".

Recuerda la tenista afincada en Begur el mal momento que pasó antes de disputar el Open de Australia cuando tuvo que confinarse "en Australia pasé el virus y la recuperación fue complicada, no me encontraba bien. 21 días cerrada no se los deseo a nadie".

Destaca que las semifinales en el Masters de Madrid fueron especiales "jugando en casa, delante de la familia, amigos, el equipo, con la suerte de que pudiese haber público, se notaba su presencia y es una motivación extra". Paula agradece el esfuerzo que hace la WTA para que se puedan volver a disputar torneos con público.