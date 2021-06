Pau Gasol sólo quiere pensar en los Juegos Olímpicos

El jugador catalán Pau Gasol ha presentado este jueves la 17ª edición de su academia de baloncesto para niños en la sede del Banco Santander en Barcelona.

En la presentación de la Pau Gasol Virtual Academy ha respondido algunas preguntas sobre su futuro en el FC Barcelona asegurando que "no pienso en la temporada que viene, me centro en el mes y medio que viene con la selección y los Juegos Olímpicos. No descarto nada pero va a ser difícil. Hay que saber cuándo pasar página".

El internacional explica que la decisión final dependerá sobre todo de motivos familiares "porque ya no somos sólo dos, también hay una niña pequeña".

Gasol asegura que ha superado sus expectativas esta temporada y que "me encuentro en un muy buen momento personal, feliz por lo que he vivido en el Barça y por poder jugar a un nivel tan importante. También estoy contento por jugar unos nuevos Juegos Olímpicos. He trabajado mucho para estar aquí y sólo quiero disfrutar este mes y medio". Y añade que "mi rol en la selección va a ser distinto".

El pívot de Sant Boi añade "va a ser mi último campeonato con la selección y tendrá una carga emocional importante". Además ha tenido palabras de elogio para Felipe Reyes, después de anunciar su retirada.

?? @paugasol: "El movimiento olímpico tiene muchos valores, como el respeto y la deportividad. Eso lo intentamos enseñar a nuestros participantes de la Academy. Para nosotros es muy importante formar deportistas, pero sobre todo personas". — Pau Gasol Virtual Academy by Santander (@PauGasolAcademy) June 24, 2021





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado