Patric Gabarrón en Esports COPE: "Lautaro está demostrando ser un grandísimo jugador"

El jugador de la SS Lazio Patric Gabarrón ha sido el invitado especial de Esports COPE este miércoles y ha conversado sobre el regreso del fútbol en Italia dentro de unas semanas, la lucha de su equipo por conseguir el título en la Serie A y ha avalado los fichajes de dos jugadores que pretende el Barça este verano: el delantero del Inter Lautaro Martínez y el centrocampista de la Juve Miralem Pjanic.

El ex jugador del Barça considera que Lautaro "está demostrando ser un grandísimo jugador. A pesar de su juventud, es muy maduro. Es un delantero moderno súpercompleto. Me recuerda un poco a Luis Suárez, pero Lautaro todavía tiene mucho que demostrar porque Suárez es un grande".

Respecto al serbio de la Juve, Patric destaca su estilo futbolístico que encajaría perfectamente en el Barça "Pjanic es uno de los jugadores que más me gusta de la liga italiana, es totalmente perfil Barça. Creo que sería un buen fichaje".

Patric Gabarrón, que llegó a debutar en el primer equipo del Barça a las órdenes del Tata Martino, lleva ya cinco temporadas en la Lazio y vive su mejor momento "he pasado altibajos pero el club siempre ha confiado en mí y ahora estoy viviendo mi mejor temporada. Estoy feliz, me siento querido. Acabo contrato en 2022 y mi intención y la del club es continuar. En el fútbol nunca se sabe, pero estoy cómodo aquí, es como si fuera mi casa. Si pudiésemos entrar en Champions, sería una tontería pensar en marchar".

De hecho, el equipo romano es segundo clasificado en la Serie A, a sólo un punto de la Juve y quedan 12 jornadas por disputarse. La Lazio jugará su primer partido tras el confinamiento el día 24 de junio en el campo del Atalanta, cuarto clasificado, un duelo importante para seguir presionando al líder. Patric destaca la solidez del bloque que ha confeccionado el míster Simone Inzaghi "es un reto superilusionante. Son ya varios años los que venimos trabajando con el mismo staff técnico y el mismo grupo y estamos muy contentos de poder competir con equipos tan importantes. Trabajamos con ilusión, estamos superenfocados e intentaremos luchar hasta el final". En cuatro años el equipo romano ha ganado tres títulos en Italia.

Debutó con el primer equipo a las órdenes del Tata Martino "ese año no salieron bien las cosas. En el Barça no sólo te exigen ganar y ese año el juego no fue de los mejores vistos en los últimos tiempos. Entiendo que llegasen las críticas" . Y añade "sólo tengo palabras de agradecimiento con el Barça que me acogió desde pequeño".

Patric ha valorado la dificultad para los jugadores de la cantera de consolidarse en el primer equipo, en los últimos años sólo Sergi Roberto lo ha conseguido "Sergi también ha tenido mucha paciencia. Es un gran jugador y un gran amigo, se lo merece, supo estar ahí y sufrir. Seguramente tuvo ofertas para salir pero él quiso jugar".

Patric asegura que sería un sueño para él poder regresar al Barça en esa posición de lateral derecho "ojalá. Nunca se sabe. Hay que trabajar con ilusión, soñar es gratis, pero tengo mucho que mejorar. Tengo buena relación con la gente que trabaja en el club".

El murciano considera que el Barça debe superar el duelo de octavos de final de la Champions "veo favorito al Barça. El Nápoles tiene un grandísimo equipo, pero en el Camp Nou el Barça parte como favorito".