Patric Gabarrón en Esports COPE: "Seguro que el Barça está dolido por LaLiga y va a por la Champions"

El exjugador del Barça, Patricio Gabarrón, ha atendido a Esports COPE antes de marcharse de vacaciones con el trabajo cumplido, con su Lazio clasificada para la Champions salvo sorpresas. Patric se ha enfrentado al Nápoles hace dos días y le da pocas opciones al equipo de Gattuso de eliminar al Barça en el Camp Nou.

El jugador murciano considera que los problemas físicos del delantero Lorenzo Insigne, pueden ser un gran hándicap para el Nápoles en el partido del próximo sábado en el Camp Nou "Insigne es su jugador referencia. Viene demostrando hace mucho años en la Serie A qué tipo de jugador es. Es el mejor del equipo. No sé si va a llegar pero esas molestias le pueden complicar bastante al Nápoles". Y añade "el Nápoles no ha estado tan bien este año como en anteriores pero hay que tenerle respeto porque tiene grandes jugadores".

Este fin de semana la Lazio perdió 3-1 contra el Nápoles, pero Patric explica que plantaron cara "en la primera parte les dominamos pero nos encontramos con el gol de rebote de Fabián y luego ellos dominaron la segunda".

Para Patric no hay duda que el Barça es favorito "el Barça es favorito y más en el Camp Nou. No creo que tenga problemas para pasar la eliminatoria. Como siempre en la Champions, los partidos se deciden por detalles, pero si los jugadores del Barça están a su nivel no tendrán problemas".

El lateral formado en la cantera azulgrana considera que los días de descanso que dio Setién a sus jugadores habrán sido positivos para el equipo "yo conozco ese vestuario y son bastante profesionales. Seguro que están dolidos porque han perdido la Liga y trabajan para llegar con la máxima competitividad posible. Si lo han hecho es porque están seguros de que les va a ir bien a todos".

Patric considera que el Barça está sin duda entre los favoritos a ganar esta Champions "hay grandísimos equipos y el Barça siempre es uno de ellos. No sólo lo digo porque haya jugado ahí y me guste el Barcelona. Aunque se diga que no está a su mejor nivel, el Barça siempre es el Barça y va a luchar hasta el final por una competición así. Está Leo, que es el mejor y el Barça siempre hay que tenerlo en cuenta".

El jugador de la Lazio está muy contento con la temporada de su equipo "hemos acabado con un título, la Supercopa. El objetivo era entrar en la Champions y ha sido una temporada superpositiva" y también a nivel personal "ha sido mi mejor año. He encontrado la madurez en mi juego y la posición en el equipo". Tanto es así, que pronto renovará con el equipo italiano "estamos hablando con el club para renovar y no creo que haya problema de un acuerdo entre los dos. En los próximos meses firmaré y con ganas de jugar la Champions y seguir creciendo".

Patric sólo tendrá dos semanas de vacaciones que este año son especialmente necesarias "no ha sido nada fácil pasar todo esto del coronavirus yo sólo aquí en casa. Ahora a cargar las pilas con la familia. Es importante desconectar lo máximo".