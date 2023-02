El partit contra el càncer de Robert Hernando

El que va ser conseller més jove de la història de l'Espanyol amb només 27 anys, Robert Hernando, ens presenta el llibre que acaba de publicar 'El cáncer partido a partido, firmando el empate' on explica la seva experència amb aquesta malaltia.

Hernando comenta com la seva afició per l'Espanyol l'ha ajudat en els moments més durs del tractament i espera que les seves paraules puguin ajudar a altres malalts.

Aprofitem també per saber com veu el projecte de Mr. Chen i la marxa de l'equip de Diego Martínez.

Amig@s, muchos me preguntáis cómo hacer para conseguir el libro firmado y dedicado porque no pudisteis estar en la presentación. No os preocupéis los que lo queráis si lo pedís en este enlace os llegará firmado. También podéis mandarme un privado. #rcdehttps://t.co/ETrKnhVRIopic.twitter.com/lABMQjAiys