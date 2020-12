La pancarta gegant de Laporta i la festa al vestidor del Barça

Aquest dimarts escoltem les declaracions de Ronald Koeman abans del partit de lliga avançat contra la Real Sociedad d'aquest dimecres al Camp Nou. Ens explica Helena Condis com va ser la "festa" al vestidor del Barça que ha descobert l'entrenador holandés.

Anem cap a Madrid per viure la prèvia del Real Madrid-Athletic Club d'aquest dimarts a Valdebebas amb Miguel Ángel Díaz i també per saber com ha rebut a la capital l'acció de màrketing de Joan Laporta penjant una pancarta gegant aprop del Santiago Bernabéu.

En el 'Debat Esports COPE' Tomás Guasch i Dani Senabre valoren aquesta impactant campanya de Laporta i les possibilitats que té de guanyar les eleccions el próxim 24 de gener.

Amb Quique Iglesias escoltem les declaracions de Vicente Moreno en la prèvia del partit de Copa del Rei Llagostera-Espanyol que es disputa aquest dimecres al Municipal de Llagostera. Els dos equips catalans es juguen la classificació per la ronda de 1/16 de final.

