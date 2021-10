Paco Jémez en Esports COPE: "El Barça tiene equipo para jugar mejor"

El exentrenador del Rayo Paco Jémez ha pasado por Esports COPE antes del partido que disputa el Barça en Vallecas este miércoles a las 19:00 horas.

El míster ha sido muy claro sobre el mal papel que está haciendo esta temporada el equipo de Koeman "desde fuera y como entrandor que soy, este Barça tiene equipo para que haga mejores números y juegue mejor de lo que lo está haciendo. No tiene a Messi, Griezmann o Suárez, pero sigue teniendo buenos jugadores y un muy buen equipo. No para poder plantarse como favorito en todas las competiciones como antes, pero sí para estar mucho mejor de lo que está en Liga y para pasar la primera fase de la Champions sin ningún problema y luego ver los rivales que le tocan. No estoy deacuerdo con el "es lo que hay"".

Aunque limita la responsabilidad de Koeman "la situación del Barça no la ha creado sólo Koeman, todo el mundo tiene su cuota de responsbilidad".

Además añade una reflexión sobre las dudas del equipo respecto a la forma en que debe jugar "el Barça no está acostumbrado a ganar jugando de cualquier manera, el Barça gana porque juega bien y es mejor que el rival, no es como otros equipos acostumbrados a hacer el partido que sea y sacar otros recursos. Si el Barça cree que puede hacer eso, yo creo que va a cometer un gran error".

Considera Paco Jémez que el equipo además tiene un problema anímico "depende mucho de la situación anímica de los jugadores y no es la mejor por todo lo que está pasando. Todo el mundo parece peor de lo que realmente es. Tienen que mejorar su capacidad mental, optimismo y actitud y si lo hacen veremos mejores resultados".

Respecto al partido en Vallecas, considera el míster que "los momentos de los dos equipos son opuestos y eso iguala las fuerzas. Yo al Barça le veo triste porque está en una situación a la que no está acostumbrado, con un ambiente muy enrarecido a nivel institucional y esto hace que el equipo se sienta atenazado".

Paco Jémez concluye que el Barça "tiene que empezar una etapa nueva sin los jugadores que se han marchado. Los equipos que pasan por esta situación de verse a mitad de tambla y no están acostumbrados, necesitan un tiempo para adaptarse".





















