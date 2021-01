Paco Jémez en Esports COPE: "Me extrañaría que Messi siga en el Barça"

Hoy ha pasado por los micrófonos de Esports COPE, Paco Jémez. El exentrenador del Rayo Vallecano ha comentado la previa del Rayo - Barça de los octavos de la Copa del Rey de esta noche. Jémez cree en los de Iraola: "siempre le doy la oportunidad al Rayo, sé que lo van a intentar no van a incar la rodilla en ningún momento... yo siempre le doy un margen de confianza al Rayo, a pesar de la dificultad sé que lo van a competir y luchar". Sobre la competición y el torneo del KO, el ex técnico rayista aseguraba que: "el Barça ha quedado como claro favorito pero esta Copa pero tiene su trampa, han caído: Madrid, Atlético, Real Sociedad..." De los otros títulos; "sería difícil ver a un Barça llegando a la final de la Champions y ganándola" mientras que del campeonato doméstico: "El Atlético de Madrid está muy sólido, tienen 10 puntos de diferencia, nadie les ve perdiendo todos sus puntos".

Jémez también ha hablado de la situación de los azulgranas: "Veo a un Barça regular, intranquilo desde finales de verano por lo que pasó con Messi, con la salida del presidente, con elecciones..." aunque asegura "están muy mal tanto ellos como el Madrid pero están segundos y terceros". Sobre el tema económico, Jeméz tiene claro que "dependerá de la salida o no de Leo Messi, personalmente, me extrañaría ver a Messi siguiendo en el Barça. Cuando a alguien se le mete en la cabeza marcharse y no se puede ir al final, no ayuda. Está más fuera que dentro del Barça pero ojalá me equivoque", sentenció Jémez.

Por último habló de los jovenes del Barça: "La pena es que hemos perdido a Ansu... la incursión de Pedri es la mejor noticia dentro de esta vorágine. Araujo me ha sorprendido, para mi está siendo el mejor central del Barça". Palabras en Esports COPE de un Paco Jémez que sigue vinculado al mundo del fútbol a la espera de una oferta para volver a entrenar que le convenza.