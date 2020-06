Paco González: "Mi ondas es la suerte de trabajar con estos compañeros y en una casa que ha evitado el ERTE"

Torna el futbol a Espanya aquesta setmana i torna també l'Esports COPE en el seu horari de sempre, de 15.05 a 16.00 hores. En el primer dia de retorn a la nova normalitat hem parlat amb el director de Tiempo de Juego, Paco González, per felicitar-lo per la feina descomunal de fer programa 13 caps de setmana sense futbol. Fins i tot alguns com Sergi Pàmies a La Vanguardia demanaven el Premi Ondas per aquesta tasca històrica. Paco ho té clar "Mi Ondas es la suerte de trabajar con estos compañeros y en una casa que ha evitado hacer un ERTE".

També hem afrontat el debat de quan ha de tornar l'afició als estadis de futbol i ho hem analitzat amb el Cap de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron, el doctor Benito Almirante. Després de les paraules de Pedro Sánchez i de Javier Tebas amb opinions contraposades, cal posar una mica de seny amb els experts en la matèria.

Amb Joan Batllori, Manuel Oliveros i tot l'equip hem repassat l'actualitat de casa nostra durant 55 minuts. El retorn de Messi als entrenaments amb el grup, les declaracions de Quique Setién, l'última hora del Real Madrid i el nomenament de Rufete a l'Espanyol.

També hem recuperat el mític debat dels dilluns amb els grans Poli Rincón i Josep Maria Minguella, preparats pel retorn de La Liga. Com sempre també dediquem una plana al bàsquet amb la polèmica de la concentració obligatòria de l'ACB i en l'apartat poliesportiu confirmem les dates i la seu del playoff exprés de futbol sala que decidirà el títol.

