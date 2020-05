Paco Carmona en Esports COPE: "Tengo mucha confianza en Víctor, creo que es un trabajo todavía por descubrir"

Pocas horas después de anunciar el mediático fichaje de Víctor Valdés como flamante entrenador, el presidente del Horta Paco Carmona todavía no ha tenido tiempo de valorar el impacto que ha producido entre los aficionados de la entidad y en el mundo del fútbol en general. El ex portero del Barça, que anteriormente había entrenado a los juveniles del Moratalaz y del Barça, donde tuvo otra abrupta salida, apuesta ahora por un conjunto de Tercera División para iniciar su primer proyecto con un primer equipo.

Carmona explica a Esports COPE que todavía está asimilándolo "anoche fue una noche loca de llamadas y de sorpresa. La llegada de Víctor Valdés ha alterado a los aficionados. Todavía no me ha dado tiempo de mantener una reunión, simplemente quedamos para empezar a trabajar el lunes con el anterior delegado técnico y apenas he visto a nadie.

El presidente del histórico club barcelonés destaca el impacto de la noticia "por lo que veo en las redes, la gente está muy ilusionada y ha sido una sorpresa para todos". Carmona considera que a pesar de la falta de experiencia, Valdés es un buen fichaje "yo creo que es un trabajo todavía por descubrir, tengo mucha confianza en Víctor. Es cierto que tiene poca trayectoria pero el Horta se ha caracterizado por tener técnicos con poca trayectoria que después han triunfado. Yo creo que es un acierto".

Paco Carmona espera que la labor de Valdés acabe trayendo éxitos a la entidad "es un trabajo que he hemos de hacer juntos cuerpo técnico, directiva y la plantilla, que al final son los artífices. Estoy muy contento y así lo transmito a todos mis compañeros de junta y de gestión del club".

������| El nou entrenador de l'@uahorta de la pròxima temporada serà Víctor Valdés.



Experiències com a entrenador dels Juvenils del @edmoratalaz i del @FCBmasia.



��⚽️Esperem que tinguis molts èxits i encerts al capdavant del nostre club��#SomhiHorta⚪⚫ #3div5pic.twitter.com/GX7p8gv9zP — Unió Atlètica d'Horta (@uahorta) May 28, 2020