Pacheco en Esports COPE: "Estoy seguro que al final el Barça va a estar arriba"

El portero del Alavés Fernando Pacheco ha pasado por Esports COPE para valorar el partido del domingo contra el FC Barcelona en el estadio de Mendizorroza a las 21:00 horas.

Pacheco vio el partido de este jueves en San Mamés y cree que "el Barça intentó llevar el partido a su terreno, con mucha posesión y llevar el balón rápido por bandas, pero la presión del Athletic se lo puso muy complicado".

A pesar del mal momento azulgrana, el portero considera que el Alavés no debe confiarse "cuando te enfrentas a jugadores de tanta calidad no se puede bajar la guardia en ningún momento. Hemos de seguir la línea de los dos últimos partidos en casa, haciendo que el rival no esté cómodo, buscando mucho el balón parada o las segundas jugadas para llevar el partido a nuestro terreno".

Pacheco destaca la mejora del Barça desde el cambio de entrenador "siempre hay que respetarlos porque son jugadores de gran nivel. No están en su mejor momento pero desde que ha llegado Xavi ha habido momentos en que han jugado muy bien. También está recuperando a gente que lleva mucho tiempo lesionados y que necesitan tiempo para alcanzar su mejor nivel y estoy seguro que al final el Barça va a estar arriba".

Aunque el portero espera que el domingo puedan beneficiarse del cansancio de los de Xavi "esperemos que le pase factura, fue un partido muy intenso, pero ellos están acostumbrados. Además, después de esa derrota tienen la Liga como prioridad y van a venir con todo. Es un partido clave para ellos, pero para nosotros también".

Ante los problemas del Barça en la delantera, Pacheco asegura que "es una lástima que Ansu haya encadenado otra lesión porque tiene un gran futuro por delante. Tiene ángel y espero que pronto le volvamos a disfrutar todos. Ferran Torres tiene mucho gol, tira buenos desmarques, es un jugador muy completo y creo que hay que tenerle muy en cuenta".

Como portero, también defiende el trabajo del azulgrana "Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo, le admiro muchísimo, creo que ha dado un nivel muy alto todos estos años. También sale de una lesión y necesitas un periodo de adaptación y si a eso le añades que el equipo no está en buena dinámica, es difícil que una individualidad destaque. Estoy seguro que recuperará su mejor versión y volverá a dar alegrías al Barcelona".