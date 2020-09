Pablo Moreno: "Mi ídolo desde pequeño fue Cristiano y siempre me he guiado por su mentalidad"

El delantero granadino Pablo Moreno ha tenido palabras de elogio para Cristiano Ronaldo en su presentación este martes con el Girona. El ex de la cantera del Barça se marchó a la Juventus hace dos años y allí coincidió con el crack portugués.

Pablo Moreno ha asegurado que "mi ídolo desde pequeño fue Cristiano, no sé si llegaré a ser como él, pero siempre me he ido guiando por su mentalidad y los entrenamientos que hace".

Moreno llega cedido al Girona por una temporada procedente del Manchester City, que pertenece al mismo grupo empresarial que el club inglés. Con sólo 18 años, el andaluz intentará hacerse un hueco en el equipo de Francisco, que volverá a tener como objetivo el ascenso a Primera División después de caer este verano en el playoff frente al Elche.

El granadino, que marcó más de 200 goles en el Barça en las cinco temporadas que estuvo en La Masía, asegura que su posición ideal es de delantero centro, aunque puede adaptarse a la banda "yo siempre he jugado de punta y me siento más cómodo ahí pero también he jugado en la Juve de extremo izquierdo y también me gusta".

En Girona esperan que este joven talento que se marchó muy joven a Italia dejando la cantera azulgrana pueda aportar mucho al equipo "Pablo es un futbolista de gran proyección. Su calidad, sin duda, ayudará al equipo", ha asegurado en la presentación el presidente del club catalán Delfí Geli.