Pablo Machín en Esports COPE: "La plantilla no se reforzó para la exigencia máxima"

El ex entrenador de Girona, Espanyol y Sevilla entre otros Pablo Machín ha sido el invitado especial en Esports COPE en el tercer aniversario del ascenso a Primera con el Girona.

El técnico soriano ha lamentado su corta etapa en el banquillo del Espanyol al inicio de esta temporada y ha asegurado que la planificación de fichajes no fue buena después de perder a jugadores importantes como Borja Iglesias "hubo futbolistas determinantes que salieron y la plantilla no se reforzó en la medida que requiere la exigencia de una temporada, también con competición europea. Los jugadores determinantes están en las áreas y el Espanyol no se reforzó en esos puestos".

Machín añade "en el fútbol la paciencia no es la mayor de las virtudes. La aventura sólo pudo durar dos meses. Estaba convencido que con la sabia nueva de los fichajes en el mercado de invierno se podría mejorar. No voy a decir que fuese a salvar el equipo pero en Girona estábamos a 9 puntos de la permanencia y en 13 jornadas nos salvamos. Los refuerzos de invierno eran necesarios, lo sabía todo el mundo y nos hubiesen ayudado".

Sobre la actual situación del Espanyol como colista de la Liga, Machín cree que tendrá sus opciones "pienso que se puede salvar". Y eso es lo que quiere "deseo que se salve el Espanyol, creo que tiene posibilidades. Allí me encontré con excelentes profesionales y excelentes personas".

De todas formas, cree que si cambia la dinámica del equipo, no se deberá a jugar los partidos a puerta cerrada "la afición del Espanyol cuando se le necesitó estuvo. Ellos nos dieron todo el aliento. Nosotros fuimos los que no estuvimos a la altura. Si cambia la dinámica seguro que no será porque no estén los aficionados".

El técnico, que ha pasado el confinamiento en la ciudad de Girona, ha valorado el regreso de la Liga dentro de una semana. Machín considera que el regreso de los aficionados a los estadios debería esperar "debemos ser cautos y lo principal es no dar pasos hacia atrás. La vuelta del fútbol hace poco nos parecía una utopía. Lo fundamental es que se vuelva a jugar con seguridad y ya habrá tiempo de que la gente regrese a los estadios. Las autoridades sanitarias deberían determinar el riesgo con estudios serios".

El entrenador soriano, que ahora se encuentra sin equipo, no se moja sobre quién es favorito para ganar la Liga "lo que sí es importante es que la Liga va a estar animada y lo fundamental es que se decida jugando en el campo, como todos queríamos".

Pablo Machín considera que la norma de los cinco cambios favorecerá más a los equipos grandes "siempre beneficia más a los grandes. Es una medida muy acertada, para que se puedan dosificar los esfuerzos de los futbolistas. Podrán sentirse partícipes más jugadores y se minimiza el riesgo de cansancio que finalmente se traduce en lesiones. A los jugadores top de los clubes se les puede proteger dosificándoles".

Por último, Machín ha querido recordar sus años en el Girona y la efeméride del ascenso a Primera del equipo hace tres años "me dieron la oportunidad de entrenar en Primera División y pasé unos años fantásticos. Es el mejor recuerdo que tengo en mi carrera".

Aquí puedes escuchar la entrevista completa: