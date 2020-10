Pablo Machín en Esports COPE: "Confío en el estamento arbitral"

El entrenador del Alavés Pablo Machín ha atendido a los micrófonos de Esports COPE este jueves en la previa del partido que disputa su equipo este sábado en el Camp Nou.

Después de la polémica arbitral en el Clásico, el entrenador soriano no cree que vaya a afectar en la actuación del colegiado "no invierto energía en ese tipo de cosas. Confío en el estamento arbitral, ellos lo hacen lo mejor posible. Las protestas muchas veces son por debilidades. El VAR ayuda en algunas jugadas de fuera de juego pero otra cosa son las jugadas rearbitradas".

Machín valora la victoria del equipo de Koeman ayer en Turín "fue su mejor partido y esperemos no tenerlos tan acertados e sábado y que tengamos nosotros posibilidades de competir para poder puntuar o ganar".

El entrenador del Alavés no teme por la mejora del Barça "en el fútbol no me asusta nada. No ayuda tener miedo pero tienes que estar prevenido. El Barça lo único que hizo fue demostrar todo su pontencial. Ayer fue muy superior a la Juve pero si alguno de los goles anulados hubiese entrado, habría podido cambiar el partido".

Machín también valora la aparición de Pedri "va a ser un jugador de mucho futuro". Añade que el atrevimiento de Koeman para apostar con los jóvenes "es más fácil cuando tienes mucha calidad. Yo nunca he mirado el DNI, ni la procedencia, siempre he mirado el rendimiento del jugador. Ante la duda entre un veterano y un joven, sé que me va a portar más el que tiene margen de mejora por su juventud que el que va de bajada. Depende de los partidos. Los entrenadores no somos tontos, siempre intentamos poner a los mejores".

El entrenador del Alavés valora también la implicación defensiva de Pedri en el partido de ayer jugando por la izquierda, a pesar de ser un jugador ofensivo, "para triunfar en el alto nivel has de tener condiciones ofensivas pero también necesitas aportar en la faceta defensiva. En el fútbol moderno ya se trabajan en todas las canteras los aspectos defensivos, como la presión tras pérdida. La actitud también es muy importante y a veces nos hace parecer mejores. Los jóvenes que están motivados es fácil que cumplan la faceta defensiva muy bien".

Para Pablo Machín, el Barça de Koeman empieza a mostrar sus señas de identidad "depende del partido. En este último contra la Juve se ve un equipo muy dominador, que desgasta con el balón y asfixia con la presión tras pérdida. Eso se ha recuperado. Las individualidades siempre las ha tenido y ahora los jóvenes como Ansu o Pedri aportan frescura, aunque Griezmann no esté en su mejor momento siempre aporta, también la conexión Messi-Jordi Alba. Es un equipo reconocible".

Sobre a la marcha de su Alavés "empezamos con más méritos que puntos, nos ha faltado la eficacia en ambas áreas. La victoria en Valladolid nos vino muy bien y el partido contra el Barça, viendo el partido que hicieron ayer, va a ser muy exigente para nosotros".