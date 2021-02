Ousmane Dembélé: "Los entrenamientos han cambiado mucho en el Barça"

Ousmane Dembélé ha concedido una entrevista a los medios del FC Barcelona en la previa del partido de Champions contra el PSG que se disputa este martes en el Camp Nou (21.00 horas). En ella explica cómo ha cambiado su manera de trabajar y destaca muy positivamente la llegada de Ronald Koeman.

El francés, que acaba de cumplir 100 partidos con la camiseta del Barça, explica su falta de preparación cuando llegó al club azulgrana el verano de 2017 "cuando llegué estaba muy frágil. Aquí he trabajado mucho y ahora estoy mucho mejor".

Dembélé añade que ha cambiado incluso su forma de jugar “sobre todo en el posicionamiento, cuándo atacar, cuándo calmar el juego, cuándo dar un pase. Me gusta driblar e ir solo al ataque. Y me dicen de calmarme, que espere a los compañeros y que no trate de driblar 3 o 4 jugadores”

En cuanto a la actual temporada, Dembélé confiesa que "han cambiado muchas cosas, especialmente en los entrenamientos y en la manera de preparar los partidos. Los entrenamientos son de calidad y de alta intensidad, así que todos están contentos y creo que el equipo está en plena forma".

Y destaca que "la manera de gestionar la plantilla de Ronald Koeman a nivel personal es genial. Todos están contentos con su llegada y su manera de trabajar. Estamos en la mitad de la temporada, tenemos objetivos y vamos a hacer todo lo posible para conseguir títulos".

Dembelé también se refiere al capitán del equipo Leo Messi y al orgullo que supone jugar a su lado.