Òscar Hernández, su descubridor: “El Barça no podía dejar escapar a Take Kubo”

Òscar Hernández, descubridor de Take Kubo en la Escuela FCB de Fukuoka, ha lamentado que el Barcelona dejase escapar al joven talento japonés este verano y finalmente acabase fichando por el Real Madrid “era un jugador que no se podía dejar escapar, clarísimamente”. Este sábado Take volverá al Camp Nou con la camiseta del Mallorca y Òscar estará allí para saludarle porque sigue manteniendo contacto con él y su familia. El técnico cree que el Barça se equivocó este verano “el tiempo lo dirá, pero de momento ya ha demostrado muchas cosas porque fue uno de los mejores en la pretemporada del Real Madrid. Rodeado de grandes jugadores todavía muestra más su potencial”.

Take Kubo acabó fichando por el Real Madri cuatro años después de abandonar La Masía, afectado por la sanción de la FIFA. Òscar Hernández explica porque decidió volver a España, al máximo rival “el Madrid fue el club que más apostó por él en todos los aspectos. El económico es importante, y más en familias humildes, pero además le hizo un plan deportivo con progresión en el segundo equipo y en el primer equipo”. El exentrenador de La Masía asegura que “el Barça estaba muy muy lejos de ese plan. La propuesta del Barça era muy baja”. Además, añade “tenía propuestas de otros seis equipos europeos, algunos incluso le ofrecían más dinero, pero él ya sabía el idioma y eso también fue determinante”.

Òscar Hernández explica que el sábado será un día especial para Take Kubo “tendrá un punto de motivación extra en el Camp Nou. Recuerdo una vez que le llevé al estadio y me dijo que algún día le gustaría jugar allí. Lo ha conseguido, aunque no con la camiseta que a mi me hubiese gustado”. El descubridor de Take, que acaba de fichar por el Niigata de Albert Puig, destaca la mentalidad del japonés “en Mallorca está demostrando su fortaleza mental, adaptándose a un fútbol que quizás no le favorece. Está creciendo y marcó su primer gol contra el Villarreal”.