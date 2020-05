La tensión entre el FC Barcelona y Rakitic

La entrevista de este lunes en El Partidazo de COPE con Iván Rakitic, ha provocado la reacción del FC Barcelona en una situación que sigue tensándose entre el club y el jugador croata.

Rakitic aseguró a Juanma Castaño que no estaba dispuesto a ser moneda de cambio por Lautaro "si yo tengo que jugar un papel importante en todo eso, está complicado el tema. Yo no tengo ninguna noticia,ni ninguna intención de que eso suceda" y además le lanzó un dardo al presidente Bartomeu diciendo que le hubiese gustado que le llamase "a ver si Bartomeu está escuchando y me llama". La tensión viene de largo y Rakitic aseguró en El Partidazo que cada verano se le pone en el mercado "desde hace dos o tres años".

Este miércoles, la prensa catalana publica la reacción del Barça a estas declaraciones. El Mundo Deportivo titula "'Mosqueo' del club con Rakitic" y explica que los dirigentes niegan que estén negociando la venta de Rakitic con ningún club. En el Sport, su director Lluís Mascaró esbribe "Rakitic debe aceptar una salida digna".

Como viene explicando Manuel Oliveros en las últimas semanas, el Barça no negocia por Rakitic porque no tiene todavía ninguna oferta sobre la mesa, pero en el club no ocultan que están muy interesados en la salida del croata, ya sea para hacer caja o para compensar algún intercambio de jugadores como el de Lautaro Martínez con el Inter.

Manuel Oliveros ha explicado que el club está buscando fórmulas para conseguir los dos grandes objetivos del próximo mercado: el argentino del Inter Lautaro Martínez y el bosnio de la Juve Miralem Pjanic. Entre las monedas de cambio que serían factibles, el club no tiene confianza en que pueda entrar en la operación Arthur porque el brasileño se niega a salir del Barça. Pero los dirigentes azulgranas esperan que puedan convencer a otros jugadores como Rakitic, Semedo, Arturo Vidal o Rafinha, si aceptan marcharse de Barcelona.

La puerta opción de Rakitic parece cerrada por las declaraciones del jugador pero habrá que ver cómo acaba el culebrón con uno de los mejores centrales de la historia del club. El croata acaba contrato en 2021 y no sería descartable que quiera cumplir su contrato y marcharse libre del Barça, como ya hizo en su día el brasileño Dani Alves.