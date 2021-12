N'Kono en Esports COPE: "Diego López es un ejemplo para los jóvenes"

Thomas N'Kono, exportero del Espanyol y actual entrenador de porteros del equipo, ha analizado en Esports COPE la figura de Diego López, que con 40 años, es uno de los jugadores más destacados de la plantilla esta temporada "tiene mucho mérito y se lo merece. En el fútbol, como en todo, nadie te regala nada, hay que trabajar para conseguir el resultado. Los que estamos cerca de él sabemos la dedicación y el tiempo que pone él para conseguir lo que está haciendo".

N'Kono compara la figura de Diego López con la de otro veterano, Gianluigi Buffon, todavía portero del Parma con 43 años "cuando hablas con él, ves cómo vive el fútbol, la ilusión y el trabajo que le pone, y ésta es la similitud. Incluso me pregunta cosas y eso es para que los jóvenes tomen ejemplo de la pasión que pone en su trabajo y las ganas de ampliar su conocimiento. Esta es la explicación para seguir tanto tiempo".

El camerunés destaca los que son para él grandes nombres de la actualidad "cuando veo a Courtois, Neuer, Donnarumma, me llaman la atención por su forma de entender el juego y de defender la portería

N'Kono destaca la evolución del puesto de portero en los últimos años "es el único puesto en el fútbol que ha cambiado. No hace ni 20 años, que en los equipos no había un especialista entrenador de porteros. Se ha abierto un nuevo abanico de conocimientos. Es el puesto en el que se están pidiendo más cosas en la actualidad".

Y explica cómo él era un perfil especial "yo era un adelantado a mi tiempo porque no era fácil que en algunos partidos incluso daba asistencias. Eso es por entender el juego y saber explotar los errores del rival".

También se ha referido a la trayectoria errática de otro gran portero del Espanyol, Carlos Kameni, "el fútbol a veces es un poco cruel y es difícil coger la rueda. Hay miles que están esperando su oportunidad y para seguir muchos años hay que dar un resultado".

N'Kono no encuantra explicación a la mala racha del equipo que no ha sido capaz de ganar un solo partido fuera de casa "no sólo ganar fuera cuesta, también en casa. El equipo ha merecido ganar algún partido fuera" y añade que se está trabajando bien "los resulados nos pondrán dónde nos merecemos y el equipo está trabajando y ganando confianza".

También se ha referido a uno de los porteros llamados a ser el futuro del Espanyol, el internacional sub-21 Joan Garcia "tiene que jugar, hay que darle partidos en Primera, Segunda o Tercera. Jugar es lo que te permite corregir muchas cosas y que él mismo pueda mejorar en madurez. Debe tener paciencia y madurar de forma tranquila".

El Espanyol vuelve a entrenar tras la vacaciones el día 26 para preparar el partido del día 31 en Mestalla.