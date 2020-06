Neymar, condenado a pagar 6,7 millones de euros al Barcelona

El FC Barcelona ha emitido un comunicado este viernes en el que se muestra satisfecho por la decisión judicial en el caso contra Neymar por la prima de fichaje que reclamaba el brasileño al club. El jugador renovó por el Barça hasta 2021 en marzo de 2017, pocos meses antes de marcharse al PSG. Una vez dejó de ser jugador azulgrana, su entorno reclamó al club catalán el pago de 43,6 millones de euros que estaban contemplados en el acuerdo.

Pero el Barça siempre se negó a pagar esa prima de fichaje. El club explicó que el ya jugador del PSG no cumplió tres condiciones de su contrato. En primer lugar, pactó su fichaje con otro club antes del mes posterior al cobro. En segundo lugar, no manifestó explícitamente su voluntad de salir del FC Barcelona. Y en tercer lugar, el pago de esa prima no se iba a realizar hasta el 1 de septiembre.

Este es el comunicado que ha emitido el FC Barcelona después de conocer la resolución favorable de la justicia:

"El FC Barcelona expresa su satisfacción por la sentencia dictada hoy por el Juzgado Social 15 de Barcelona, en relación con las demandas interpuestas entre el FC Barcelona y el jugador Neymar Jr en reclamación de cantidad en resarcimiento del signing bonus suscrito en la última renovación contractual.

La sentencia desestima íntegramente la demanda del jugador, que reclamaba el pago de 43,6 millones de euros, y estima gran parte de la demanda presentada por el FC Barcelona, en virtud de la cual el jugador tiene que devolver al Club 6,7 millones de euros.

Dado que esta resolución puede ser recurrida por la representación del jugador, el Club continuará defendiendo con firmeza sus legítimos intereses".