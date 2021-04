La negociación con Leo Messi no empezará hasta que se resuelva LaLiga

Helena Condis explica este miércoles en Esports COPE la consigna que ha dado Leo Messi a su padre y representante a la hora de afrontar las negociaciones por la renovación con el FC Barcelona. El capitán le ha transmitido a Jorge Messi que no se siente a negociar su renovación mientras el equipo se esté jugando el título de liga.

Messi quiere estar totalmente centrado en las ocho últimas jornadas para conseguir el doblete con el Barça y después será tiempo de hablar de su futuro.

Aunque como ya explicó Manuel Oliveros este martes, Leo Messi ya mantuvo una comida con el presidente Joan Laporta hace unas semanas en la que el argentino le aseguró que "me vaya o me quede, te lo pondré fácil", dejando claro que no quiere un largo proceso de negociación ni una confrontación con el club de su vida.

�� �� Messi a Laporta: "Me quede o me vaya, te lo pondré fácil"



La llegada del padre de Leo Messi, Jorge Messi, a Barcelona la semana pasada encendió todas las alarmas sobre un posible inicio de las negociaciones con Joan Laporta para la renovación del capitán azulgrana.

Pero, tal como explicamos en Cope, el representante del jugador no tenía previsto empezar esas negociaciones por el momento y sí que afrontaba otros asuntos personales en Europa, de ahí su viaje desde Argentina.

Paralelamente, el entorno del Kun Agüero reconoce que tiene una oferta del Barça y que esta propuesta sería la que más motiva al todavía jugador del Manchester City. Laporta estaría intentando la contratación del argentino como un gesto más hacia su amigo Leo Messi.