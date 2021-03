Nàstic i Barça B jugaran amb públic aquest cap de setmana

El Procicat (Pla d'Emergències de Protecció Civil de Catalanya) ha autoritzat la presència de públic als estadis de futbol a partir d'aquest cap de setmana, pel que fa a categories no professionals com la Segona B i el futbol femení, inclosos partits de Primera Iberdrola i Champions League. La limitació serà del 50% de l'aforament o d'un màxim de 1.000 espectadors.

Les autoritats suavitzen les restriccions tenint en compte la millora de les xifres de la pandèmia. D'aquesta manera, alguns dels primers partits beneficiats seran el Nàstic-Espanyol B i el Barça B-Cornellà que es disputen aquest diumenge.

En el cas del partit del Nàstic al Nou Estadi (12:00 hores), el club ja ha sortejat les entrades entre els socis per decidir quins seran els primers afortunats que podran tornar a viure el futbol en directe després de més d'un any. L'equip de Toni Seligrat és líder de grup amb plaça garantida per la nova lliga Primera RFEF.

En el cas del Barça B, l'equip de García Pimienta disputarà el seu partit a l'Estadi Johan Cruyff diumenge a les 18:00 hores contra el Cornellà i el club estudia com distribuir les 1.000 entrades disponibles entre els socis. Els blaugrana només necessiten sumar un punt més per convertir-se matemàticament en equip de la nova lliga Primera RFEF.

En el cas del futbol femení, també es permetrà l'accès als estadis, però el FC Barcelona no juga a casa el partit de tornada de quarts de final de la Champions contra el Manchester City el dimecres 31 de març al Johan Cruyff a les 17:00 hores.

L'Espanyol juga avui contra el Granadilla de Tenerife a la Ciutat Esportiva Dani Jarque (16:30 hores) encara sense públic.