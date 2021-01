Nani Roma: "Estamos batiéndonos con los mejores"

El español Nani Roma (Bahrain Raid Xtreme) valoró su entrada en el top-10 de la clasificación general de coches como una demostración de que en esta edición del Rally Dakar, que por segundo año consecutivo se disputa en Arabia Saudí, está batiéndose "con los mejores".

En declaraciones facilitadas por su gabinete de prensa, Nani Roma celebró el octavo puesto logrado en la primera etapa, entre Yeda y Bisha, con 345 kilómetros de enlace y 277 de especial. Un octavo puesto que acabó siendo sexto por las penalizaciones a los rivales.

"Estamos contentos de cómo ha ido la etapa de hoy. Vamos avanzando. Al principio nos ha costado un poco coger el ritmo, pero kilómetro a kilómetro hemos ido mejorando", explicó.

El piloto del equipo BRX cedió en meta 9:39 respecto al madrileño Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW), vencedor de la primera etapa y defensor del título.

"Hemos intentado conducir bien, sin cometer grandes errores y creo que no lo hemos hecho mal. El coche ha funcionado bien. Tenemos que hacer todavía unos pequeños ajustes en algunas cosas, pero creo que en general tenemos que estar súper contentos. Hay que considerar que este coche tocó la arena por primera vez hace sólo dos meses, y ahora estamos aquí, en la primera etapa seria del Dakar, batiéndonos con los mejores", remarcó Roma.

