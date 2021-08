Nahuel Bustos: “Aquesta temporada és per demostrar les meves capacitats”

Nahuel Bustos, que se suma als reforços de Míchel per aquesta temporada, ha estat presentat a Montilivi aquest matí. El jugador de 23 anys, que ahir es va estrenar en el marcador marcant contra el Costa Brava, remarcava la importància de començar bé la temporada: “és diferent començar amb el peu dret, poder marcar i sentir bones sensacions. L’equip va agafant el joc que el míster desitja i treballem per donar el millor de nosaltres”.

Després d’una primera temporada d’adaptació, tal com ell mateix ho ha descrit, Bustos ha admès que no li va costar decidir-se tornar a Girona. “Des del primer dia em van tractar de la millor manera, em van fer sentir com a casa. A més, és obvi que la temporada passada no va ser la millor, i aquest és un altre motiu per tornar”.

Aquest any remarca que vol demostrar del que és capaç: “l’any passat m’ho vaig prendre com adaptació, tot i que no vaig jugar molt m’emporto el que és bo. Vaig aprendre i vaig estar en un grup molt bonic. Aquest any és per demostrar. Vull demostrar, posant a l’equip primer, i aconseguir èxits a individualment.”

L’argentí ha dit que vol aportar el seu granet de sorra per aconseguir els objectius de l’equip, és a dir pujar a Primera Divisió i que amb Míchel ha notat una diferència respecte al curs passat que pot ser clau per aconseguir-ho. “És una manera de jugar diferent de la que teníem la temporada passada. Pel davanter és més fàcil, perquè la pilota arribarà. S’haurà d’aportar el millor i ser eficaç a l’hora de definir”.

Bustos també ha aprofitat per parlar de Christian Stuani. “Stuani per nosaltres és fonamental. És la guia per tots nosaltres. Té una experiència dins del camp que ens ajuda i ens fa veure la manera més fàcil per poder disputar els partits i tirar-los endavant. Com a jugador tots sabem com és, però com a persona és encara millor. Això, a mi i als més joves, ens ajuda molt” deia l’argentí.

El passat divendres es va fer oficial la cessió d’una altra perla argentina provinent del Manchester City, Darío Sarmiento. Amb aquest reforç la plantilla de Míchel està completa i només faltarà esperar fins al dia 14 d’agost, quan el Girona jugarà el primer partit de lliga, per intentar, de nou, complir el gran objectiu: tornar a Primera Divisió.