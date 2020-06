Nacho Llovet a Esports COPE: "Els altres estem disposats a fer una passa endavant i tinc confiança en l'equip"

El jugador de Morabanc Andorra Nacho Llovet ha valorat a Esports COPE les opcions de l'equip a la final de la Lliga ACB que es disputarà a Màlaga del 17 al 30 de juny. L'equip de Ibon Navarro ha quedat enquadrat al grup B, juntament amb Valencia Basket, Real Madrid, Herbalife Gran Canaria, Casademont Zaragoza i San Pablo Burgos.

Els andorrans obriran foc el dijous 18 de juny al Pabellón de la Fuente de San Luis en el primer horari: Morabanc Andorra-Valencia Basket (15.30). Després seguiran els partits Real Madrid-Herbalife Gran Canaria (18.30) i Casademont Zaragoza-San Pablo Burgos (21.30).

Al grup A els partits seran el dimecres 17 de juny començant pel derbi català Barça-Joventut a les 15.30. Seguiran els partits Iberostar Tenerife-Unicaja (18.30) i el duel de bascos Retabet Bilbao Basket-Kirolbet Baskonia (21.30), segons el calendari que va fer oficial la ACB aquest dilluns.

Nacho Llovet valora les opcions de uns i altres "a aquest grup hi ha dos favorits a passar a la següent fase, que són Madrid i Valencia, els dos equips amb més pressupost, plantilla llarga i que importarà més la forma en que arribi cada equip. L'altra grup també és molt fort i com a favorits posaria Barça i Baskonia, encara que Unicaja també es fort, potser ha tingut més lesions".

Llovet lamenta la baixa per lesió en aquesta fase final del seu company Moussa Diagne "està clar que Moussa és una peça important per l'equip i si a més sumem els problemes físics que ha tingut el Muesli, són dos jugadors de la mateixa posició que potser ens deixen en una posició una mica coixa i ens cauen tres pivots. Els altres estem disposat a fer una passa endavant i tinc confiança en aquest equip per refer-nos d'aquesta lesió".