Mourinho: "Me gusta pensar que el fútbol nunca está a puerta cerrada si hay cámaras"

Jose Mourinho ha hablado para Sky Sports sobre la finalización de la temporada en la Premier League. El Tottenham ha sido el último equipo de la liga inglesa que ha vuelto a los entrenamientos. El país británico va levantando poco a poco las medidas de confinamiento y los clubes van abriendo sus instalaciones. La Premier no tiene fecha de regreso todavía pero ya comienza a pensar en volver a la competición a primeros de junio.

Mourinho ha dicho que el fútbol a puerta cerrada, para él, no será fútbol sin público "si jugamos al fútbol a puerta cerrada, me gustaría pensar que el fútbol nunca está a puertas cerradas. Con cámaras, significa que millones y millones están mirando. Así que si un día entramos en este estadio vacío, no estará vacío. De ningún modo". El técnico considera que sería "bueno para la Premier" volver a jugar.

El Tottenham era octavo en la clasificación antes de deternerse la competición, fuera de puestos europeos pero a sólo cuatro puntos del Manchester United, en plaza de Europa League, y le quedarían nueve partidos por disputar si puede volver el fútbol.

El técnico portugués cumple 15 años de su primer título de Premier League y este martes ha afirmado "quiero un cuatro trofeo de la Premier League".

El equipo de Mourinho es el último en unirse a la lista de clubs que ya han vuelto al trabajo en sus instalaciones. Arsenal, Brighton Hove Albion y West Ham United ya permiten a sus futbolistas acudir a los centros de entrenamiento. Cada jugador acude con un plan individual y con un horario particular, para evitar aglomeraciones. Todo se hace de manera escalonada.

Los futbolistas de los Spurs han llegado ya cambiados al centro de entrenamiento y se han marchado de vuelta a casa para ducharse una vez finalizada la sesión. Se han habilitado varios campos para que los jugadores realicen ejercicios físicos y rotativos en esta primera parte de trabajo, hasta que se puedan recuperar las sesiones en grupo.

