Morabanc Andorra, Joventut de Badalona i FC Barcelona viatgen avui cap a València per disputar la final ACB

Morabanc Andorra, Joventut de Badalona i FC Barcelona viatgen aquest dijous cap a València on quedaran concentrats per la disputa de la fase final de la ACB, que es celebrarà del 17 al 30 de juny a la ciutat del Túria.

El Morabanc arriba amb molts dubtes per les lesions que han afectat a l'equip en les últimes setmanes de preparació. Aquest dimecres en parlava el seu tècnic Ibon Navarro, que no sap com arribaran al debut contra el València el dijous 18 de juny a les 15.30 hores.

☝️����

Els nostres partits, els 5 que ja estan fixats es televisaran TOTS per Movistar Deportes. A Andorra el canal 213 de la fibra @AndorraTelecom

➡️ Les semifinals i la final les jugarem amb tele per @vamos ��#MaiPor#CapiCorpic.twitter.com/4p5A6UOcl0 — MoraBancAndorra (@morabancandorra) June 11, 2020

Per la seva part, la Penya ha realitzat aquest matí l'últim entrenament a Badalona i l'equip de Carles Durán afrontarà la competició com un premi a la temporada, esperant un bon rendiment dels jugadors joves a la plantilla.

El FC Barcelona, que viatjarà a València a la tarda, comptarà amb el recuperat Kevin Pangos, un reforç important per Svetislav Pesic després de la baixa de Malcom Delaney.

Els 12 equips participants s'enfronten en una lligueta de dos grups i els dos primers classificats de cada grup disputaran les semifinals el diumenge 28 de juny.