Miquel Soler: "Em quedaria amb Rakitic abans que Arturo Vidal"

Al programa d'avui hem connectat en directe amb els nostres enviats especials a Milà Manuel Oliveros i Helena Condis per explicar que han quedat fora de la convocatòria del FC Barcelona Leo Messi, Piqué i Sergi Roberto.

En temps d'anàlisi, Miquel Soler ha insistit que Ivan Rakitic és un jugador fonamental pel Barça i que seria una mala decisió vendre'l perquè es reforçaria a possibles rivals.

Al Debat Esports Cope Poli Rincón es pregunta per què Valverde no ha posat abans Rakitic i Minguella assegura que el croat no marxarà al mercat d'hivern.

Quique Iglesias, des de la Ciutat Esportiva Dani Jarque ha explicat la primera trobada entre Mr. Chen i Pablo Machín.

El director de Tiempo de Espanyol, Javier de Haro, insisteix que l'únic que podria salvar la categoria és el retorn del tècnic argentí Mauricio Pochettino. El periodista de Cope es mostra pesimista y asegura que ja no té esperances que l'equip aconsegueixi mantenir la categoria perqiè la plantilla no té nivell suficient.

El president del RCD Espanyol ha arribat avui a Barcelona i haurà de prendre decisions importants davant la complicada situació de l'equip, últim a la classificació de Primera i a cinc punts de la salvació, després de la derrota de dissabte al Bernabéu.

En la informació poliesportiva, Jose Luis Gil ens ha explicat lesla sanció de la AMA a Rússia i Juan Arias ha analitzat la delicada situació de l'Industrias Santa Coloma a la LNFS.

Cada dia, tota l'actualitat esportiva per Cope Catalunya i Andorra, entre les 15.05 i les 16.00 hores. Informació i opinió de la mà de Joan Batllori i el cap d'esports de Cope Barcelona Manuel Oliveros.