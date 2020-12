Miquel Soler a Esports COPE: "Koeman no pot jugar amb quatre atacants"

L'ex del Barça Miquel Soler ha analitzat a Esports COPE la situació del FC Barcelona després de la derrota contra la Juventus per 0 a 3 al Camp Nou.

El tècnic considerq que "semblava impossible que es pogués donar aquest resultat. Li va sortir alrevés tot al Barça i després ja no va saber reaccionar". Soler destaca que "Messi no es pot dir que no ho intentés, però no va tenir l'ajuda necessària".

Per Miquel Soler, l'entrenador del Barça hauria de canviar la selecció de jugadors a l'onze inicial "Koeman haurà de prendre decisions i intervenir a l'equip. No podran venir jugadors nous i per mi la solució passa per canviar el tipus de jugadors. El Barça no pot jugar amb quatre atacants, ha de posar més centrecampistes per tenir la pilota i deixar la porteria a zero".

Pel mallorquí, un dels problemes fonamentals és la falta de solidera defensiva i els regals que s'han fet en els últims partits "s'ha de montar una base d'equip començant per la solidesa defensiva. El Barça hagués guanyat a Cadis i a Mendizorroza si no hagués regalat els gols. Per mi passa per posar un o dos centrecampistes més. Koeman amb tants davanters ho tindrà difícil per aconseguir els objectius". I afegeix "ha de posar jugadors que assegurin més la defensa i a partir d'aquí, començar a guanyar partits".

Soler destaca la falta de capacitat de reacció "no han remontat cap partit i el màxim va ser empats contra Alavés i Sevilla" i creu que la Juve va sorprendre ahir amb la forma de jugar "potser va sorprendre la forma de jugar de la Juvenuts, el Barcelona no va saber superar la pressió alta dels italians".

El tècnic no ho considera excusa, però lamenta la falta d'encert de l'àrbitre en el primer penal "no entenc quà va pitar l'àrbitre en en primer penal. Potser el Barça es va desorientar, però ha de tenir jugadors capaços de superar aquestes situacions".