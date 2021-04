Miquel Soler en Esports COPE: "Exculpo a Messi, hay otros jugadores que no aparecen"

El exjugador de Barça, Real Madrid y Atlético Miquel Soler ha pasado por Esports COPE para analizar la derrota del FC Barcelona en el Clásico de Valdebebas.

Para el míster, el Barça pagó cara su mal inicio de partido "una mala puesta en escena. La entrada en el campo no fue la más adecuada, contra lo que hace el Real Madrid en los últimos partidos, que sale muy bien de inicio aunque luego pueda sufrir". Además añade Miquel Soler que el "después del primer gol el Barça no supo reaccionar".

Considera el ex del Barça que el equipo de Koeman no estuvo bien en las transiciones defensivas "cuando basas tu juego en la posesión, hay que trabajar mucho cómo contrarrestar las pérdidas de pelota. Había dos jugadores funtamentales de vigilar que eran Vinicius y Benzema".

Para el mallorquín, las protestas arbitrales de Koeman no tienen razón de ser porque el colegiado no fue decisivo en el resultado "Zidane gana la partida táctica porque su planteamiento triunfa en la primera parte y también tiene alguna ocasión en la segunda. Koeman sale ganador en la segunda parte, el Barça mejora con los cambios, pero sólo marcas un gol. No creo que el árbitro tenga incidencia en el resultado final".

Miquel Soler señala a jugadores como Griezmann o Dembélé y exculpa a Messi "se ha fichado a jugadores para acompañar a Messi y sobre ellos debería caer la responsabilidad. Messi volverá a estar alrededor de los 30 goles, pero hay jugadores que no aparecen".

Respecto a la actuación destacada de los canteranos debutantes en un Clásico como Mingueza, Ilaix y Araújo, Miquel Soler destaca que han sabido aprovechar las oprtunidades "seguramente sin la pandemia no habrían aparecido los jugadores de la cantera porque hubiesen venido Eric García, Depay o Wijnaldum. Lo único que está en su mano es aprovechar la oportunidad y lo están haciendo".