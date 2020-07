Minguella a Esports COPE: "El Barça ha fet la renovació de la plantilla malament"

Aquest dilluns comença l'edició d'estiu d'Esports COPE, que us acompanyarà de dilluns a divendres, de 15.25 a 16.00 hores amb Albert Díez i tot l'equip de guàrdia.

Víctor Navarro ens porta l'actualitat del Barça i amb Josep Maria Minguella analitzem aquest final de temporada de l'equip blaugrana amb el canvi de discurs de Leo Messi en els últims dies.

Quique Iglesias i Javier de Haro repassen l'actualitat del RCD Espanyol on avui ha dimitit el vicepresident Carlos García Pont i segeix la incertesa sobre qui serà l'entrenador la propera temporada.

Repassem la prèvia de la última jornada a Segona on el Girona juga a Alcorcón ja amb la vista posada en la fase d'ascens a Primera. També us portem els horaris oficials del playoff exprés d'ascens a Segona i la gran final per l'ascens a Segona B entre L'Hospitalet i el Terrassa.

Escoltem les primeres declaracions d'Ante Tomic com a nou jugador de la Penya i parlem amb el doctor Xavier Mir sobre l'operació de Marc Márquez després de trencar-se l'espatlla en la primera cusa del Mundial de MotoGP a Jerez.