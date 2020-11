Minguella: "Me costó seis años traer a Maradona al Barça"

Josep Maria Minguella, el agente que consiguió el fichaje de Maradona para el FC Barcelona, explica en El Partidazo de COPE cómo se fraguó esa operación en el año 1982.

Minguella explica que tardó seis años en conseguirlo "yo le vi jugar minetras seguía a Jorge López en Argentinos Juniors, un fichaje que me había pedido el Burgos. Viendo un partido de Argentino Juniors una tarde, apareció un chaval con un pantalón muy corto que parecía un bañador, cabeza grande, con mucho pelo y empezó a tocar el balón en la segunda parte. Me quedé prendado de él y dije "este para el Barça"".

Explica Minguella que cuando le dijo al presidente del club Própero Cónsoli que el siguiente que quería fichar sería Maradona, el mandatario le dijo "este no puede salir porque voy a tener muchos problemas. Cónsoli era militar y en el país gobernaba Videla, la dictadura que mataba a gente".

En el Mundial de 1978, en que Menotti no convocó a Maradona, recuerda Minguella como seguí peleando para conseguir la contratación de aquel joven que le había dejado prendado "la fotografía del palco en la cancha de River es un horror, de gente con unos platos negros en la cabeza que asusta. Allí estaba yo luchando con todos aquellos".

Minguella narra que "en el año 1980 conseguí el traspado de Argentinos Juniors al Barcelona, lo firmamos en la sede de la AFA, vinieron los dirigentes del Barça y 15 días después de regresar a Barcelona me llamó el presidente Julio Grondona y me dijo que tenía que volver porque había un pequeño problema. El problema era que los militares habían decidido que Maradona no saliese hasta el Mundial de España en el 1982".

Detalla el exagente "me recibió el almirante Lacoste, que era Ministro de Bienestar Social, una cosa terrible, con un hombre con un fusil y me dijo que Diego no salía, que la Patria lo necesitaba".