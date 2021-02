Miguelón seguirà a l'Espanyol i Ramón Terrats al Girona

El jugador de l'Espanyol Miguel Llambrich Miguelón seguirà a la disciplina blanquiblava la propera temporada ja sigui a Primera o a Segona. El club exercirà l'opció de compra pel lateral dret que va arribar aquest estiu cedit pel Villarreal.

El jugador vol continuar a Barcelona i al club estan satisfets amb el seu rendiment, per això l'acord entre les dues parts és total. Miguelón segueix amb la seva recuperació de la greu lesió al recte anterior de la cuixa esquerra que va patir a Mallorca, però la recuperació va força bé i podria estar disponible pels últims partits de Lliga.

Info @ESPORTSCOPE: — Quique Iglesias (@qiglesias) February 23, 2021

Al programa de dimarts també em parlat amb un ex de l'espanyol, el porter de l'Elche Edgar Badia que està sent una de les revelacions a Primera Divisió. El club blanquiblau busca porter per la propera temporada i podria fixar-se en el català, però Edgar llença pilotes fora quan li hem preguntat pel seu futur i la possibilitat de tornar a l'Espanyol.