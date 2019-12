Messi: "Lo que siento por este club va más allá de cualquier papel"

Sin pretenderlo, el capitán del Barça encendió todas las alarmas al pronunciar la palabra "retirada" en su discurso al recoger su sexto Balón de Oro en el Teatro Châtelet de París. Después de la gala, Messi quiso tranquilizar a los aficionados culés matizando sus declaraciones en la zona mixta ante los cientos de periodistas desplazados a la capital francesa "espero y Dios quiera que sean muchos años más, pero ya tengo 32, camino de los 33 y como dije hace tiempo, todo depende de cómo me vaya sintiendo físicamente. Hoy gracias a Dios me siento mejor que nunca a nivel físico y a nivel personal y ojalá pueda estirarlo muchos años más".

Nuestra compañera Helena Condis, enviada especial a París, preguntó al argentino por la posibilidad que contempla su contrato de dejar el Barcelona este verano gratis si él lo desea, pero Messi fue más contundente que nunca "obviamente la gente del Barça me conoce y sabe que no hay ningún tipo de problema con esos temas. Más allá de lo que diga un contrato, lo que siento yo por este club va más allá de cualquier firma y de cualquier papel, así que por ese tema no hay ningún problema. Simplemente quiero estar bien físicamente mientras esté en el Barça y todo pasa por ahí".

