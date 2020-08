Messi no se fía de la directiva del FC Barcelona

Como ya adelantó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE tras la humillante derrota ante el Bayern de Munich (8-2), Messi se marcharía del club si no había importantes cambios. Esta sería la razón principal, su descontento con la directiva ante la falta de cambios y las posibles salidas de jugadores que el astro argentino no aprobaría, como es el caso del uruguayo Luis Suárez.

De esta forma, y como ha contado Jose Luis Corrochano en El Partidazo, Messi, a través de un burofax, ha comunicado este martes al club culé su intención de marcharse tras 20 años como azulgrana. El argentino quiere acogerse a su cláusula que le permite rescindir unilateralmente su contrato a final de año, sin necesidad de que otro equipo pague los 700 millones de euros que están estipulados en su contrato.

La noticia fue adelantada por TyC Sports esta misma tarde, y ha sido confirmada por Manolo Oliveros para Deportes COPE. Según parece, los motivos de su repentina salida son en primer lugar el descontento con una directiva que no le presenta el proyecto ganador que él quiere; la llegada de Ronald Koeman es otro de los motivos, y es que el entrenador holandés ya ha comunicado que no va a contar con Luis Suárez de cara al curso que viene, algo que no ha gustado a Messi.

Además, el de Rosario ya estuvo en desacuerdo con la salida de Ernesto Valverde en enero, y los malos resultados del FC Barcelona en los últimos partidos han terminado de romper la relación.

Manolo Oliveros también ha asegurado que el club ha respondido al burofax de Messi mandándole otro donde le pide que continúe y que se retire en el Barça. Sin embargo, Messi no confía en el proyecto de equipo que les ha presentado Ronald Koeman, y su intención sería abandonar el Camp Nou este mismo verano.

No se fía de la directiva, no les ve competentes para revertir la situación, cree que son incapaces de montar un equipo competitivo, y no le ha gustado el trato que han recibido algunos de sus compañeros, en particular Luis Suárez.

Messi a sus 33 años, llegó al Barcelona en el año 2000, con solo 13 años, desde entonces no ha abandonado la disciplina culé, formando parte de la primera plantilla desde la temporada 2004/2005. Tras 34 títulos y 6 balones de oro, Messi dice adiós al Barcelona.

Ahora se especula con su futuro en grandes equipos europeos como Manchester City, Paris Saint-Germain o Inter de Milán, incluso no se descarta una regreso hacia su Argentina natal, en Newell's.