Messi amplía su leyenda y guía a Argentina a un trabajado triunfo

Lionel Messi anotó este jueves de penalti su gol 71 con la selección Argentina y el 22 en las eliminatorias sudamericanas con el que guió a la Albiceleste a un triunfo trabajado contra la de Ecuador en partido de la primera jornada hacia el Mundial de Catar 2022 jugado en Buenos Aires.

Messi convirtió a los 13 minutos desde los 12 metros con un tiro potente, cruzado y a media altura que venció al portero ecuatoriano Alexander Domínguez, quien alcanzó a toca la pelota sin poder desviar la trayectoria por lo fuerte que iba.

El árbitro del encuentro, el chileno Roberto Tobar, no dudó en señalar el punto de penalti después de que el defensa Pervis Estupiñán hiciera falta a Lucas Ocampos en el área chica.

Messi amplió su ventaja como mayor anotador de la selección Argentina con 71 goles en 139 partidos, mientras que sigue en cabeza de los máximos anotadores de las eliminatorias sudamericanas con 22 anotaciones, igualado con el uruguayo Luis Suárez, que este jueves también de penalti marcó el primero en el 2-1 contra Chile.

Ecuador le dio trabajo a la Albiceleste en el estadio la Bombonera, reconocido para su nuevo seleccionador, el argentino Gustavo Alfaro, debutante en las eliminatorias y quien dirigió al Boca Juniors hasta diciembre del 2019.

Argentina visitará a Bolivia en la altura de La Paz el martes 13 de octubre, mientras que Ecuador el mismo día recibirá en Quito a Uruguay en duelos de la segunda jornada de las eliminatorias regionales a Catar 2022.

ARG 1-0 ECU (FT) - Últimos goles de Messi en Eliminatorias:



1 vs. Uruguay para ganar 1-0

1 vs. Colombia (el primero del partido) para ganar 3-0

1 vs. Chile para ganar 1-0

3 vs. Ecuador para ganar 1-3

1 vs. Ecuador para ganar 1-0



La Messi-dependencia de Argentina es brutal. pic.twitter.com/lMbLnn99Sx