Memphis Depay loco por la música del Barça

El delantero holandés Memphis Depay ya no se frena a la hora de hablar de su posible fichaje por el Barça. Ronald Koeman, que le entrenó cuando era seleccionador de su país, le ha elogiado en múltiples ocasiones, sin ir más lejos este miércoles en varias entrevistas aseguraba que Depay puede jugar en la posición de 9, ahora huérfana en el Barça.

Memphis no tuvo ningún reparo en atender a la prensa internacional en zona mixta después del amistoso Holanda-España que acabó con empate a cero en el Johan Cruyff Arena de Amsterdam. Y la pregunta sobre el Barça estaba cantada. El delantero del Olumpique de Lyon, lejos de ser políticamente correcto, ya no disimuló para decir públicamente que quisiera jugar en el Camp Nou afirmando "¿A quién no le gustaría jugar en el Barça?". Y añadió "el Barça es un club top. Hay muchos equipos top, pero el Barça es uno de los más grandes".

En los últimos días se ha publicado sobre el interés de otros clubes como el AC Milan, la Roma o la Juventus. Los problemas económicos del Barça, hacen pensar que la operación será complicada.

El club azulgrana ya tiene el acuerdo cerrado con el jugador y estuvo cerca de contratarlo en el mercado de verano, pero de nuevo en el mercado de invierno sólo podrá ficharle si antes se produce alguna venta.

Mientras, desde el Lyon se envian mensajes contradictorios sobre el futuro de la operación. El presidente del Olympique, Jean Michel Aulas, asegura que Memphis Depay no saldrá a media temporada, pero el mánager general, el exentrenador Gérard Houllier, reconoció que será muy dificil retener al delantero neerlandés que acaba contrato a final de temporada y saldría gratis del club francés.