Meho Kodro en Esports COPE: “Si yo fuera el Barça tendría en cuenta a Isak”

El ex del Barça y de la Real Meho Kodro ha pasado por Esports COPE en la previa del partido que el equipo donostiarra jugará el sábado en el Camp Nou. El entrenador bosnio se ha mojado recomendando al Barça que no pierda de vista a una de las revelaciones de la temporada, el sueco Alexander Isak “no sé si podría encajar en Barcelona pero yo sí que le tendría en cuenta y le seguiría”. Kodro destaca la juventud y la calidad del delantero de la Real “tiene 20 años y unas capacidades enormes. Lo está haciendo todo muy bien. Ataca muy bien el espacio, es muy rápido, es bueno uno contra uno y tiene llegada de segunda línea peligrosa”.

Meho Kodro ha lamentado la decisión del Barça de no fichar un 9 para sustituir a Luis Suárez “los que lo han hecho seguramente tienen las razones de por qué no han fichado un jugador de ese perfil, pero a mi me gustaría verlo a veces”. El serbio considera que el equipo azulgrana necesita ese perfil “me gustaría ver un 9 tipo Suárez, aunque es muy difícil encontrar en el mercado uno que se parezca a él. Un jugador de ese perfil enriquecería al equipo. En algunos partidos hay la necesidad de un jugador de referencia que sepa jugar de espaldas, que sepa moverse y atacar los espacios”.

Kodro, que jugó en el Barça la temporada 95-96, pide paciencia para dejar trabajar a Quique Setién “hay que darle tiempo. Es un entrenador con ideas muy claras que ha desmotrado su capacidad donde ha estado y seguramente que lo hará bien ahí en Barcelona también”.

De cara al partido del sábado, Kodro no cree que la Real acuse el desgaste de las semifinales de Copa y avisa al Barça “el Barça es favorito pero hay que tener mucho cuidado con esta Real porque lo está haciendo muy bien, incluso mejor fuera de casa que en casa, y ha dado la talla frente a los equipos grandes. Es un buen momento para ilusionarse por hacer algo bonito”. El serbio, que se encuentra en el mercado para volver a entrenar, destaca la labor del técnico txuriurdin “me está sorprendiendo Imanol en lo positivo. Conoce muy bien la casa y los jugadores desde hace muchos años. Es un tipo muy estudioso y muy ambicioso. Creo que la Real no hubiese podido encontrar mejor entrenador”

Kodro tiene la vista también puesta en otra competición. Si la final de Copa del Rey acaba enfrentando a la Real y al Athletic, Meho vivirá una situación delicada “será un problema para mi porque yo amo a la Real y mi hijo juega en el Athletic. Sería una situación extraña pero ojalá sea esa la final”.