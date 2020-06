Massimo Pavan en Esports COPE: "Creo que ahora es mejor Pjanic que Arthur"

El periodista de la web 'Tuttojuve.com' Massimo Pavan, ha explicado en Esports COPE que Pjanic es una buena incorporación para el FC Barcelona por su calidad inmediata "creo que ahora es mejor Pjanic que Arthur. Es cierto que Arthur tiene más años por delante, pero Pjanic también tiene algunos todavía, a pesar de tener 30".

Massimo Pavan explica que se trata de una operación "económica y también técnica porque el Barça ha contratado un jugador que va rendir rápido y la Juventus espera que Arthur sea un jugador importante en el futuro".

En cuanto a la temporada de Pjanic en la Juventus, el periodista italiano considera que "ha hecho una temporada descendente, una buena primera parte y una segunda parte no tan buena". En el aspecto físico también le parece una buena apuesta "no tiene muchas lesiones. Algunas sí, pero de poca importancia, de 10 días de baja porque ha jugado mucho este año. Es un jugador con mucha fuerza, si miras las estadísticas es de los que más corre. Es un jugador completo y técnico".

En cuanto a la posición que podría ocupar Pjanic en el Barça, Pavan explica que en la Juve no ha sido lo que esperaba el entrenador "Sarri pensaba que lo podría utilizar más como organizador, pero Pjanic es un jugador diferente. es un jugador importante". Y añade "estos dos años ha jugado por delante de la defensa pero no es su posición ideal. Puede jugar más adelante, en una posición de tres cuartos. Es un centrocampista completo que no tiene una especialidad, puede jugar en diferentes posiciones. Se parece un poco a Rakitic y quizás a Vidal, pero no tiene su físico".

