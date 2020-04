Marta Unzué es desvincula del FC Barcelona després de 14 anys al club

Marta Unzué finalitzarà la seva vinculació contractual amb el FC Barcelona el proper 30 de juny i seguirà a les files de l’Athletic Club, on ha jugat cedida les dues darreres temporades. D’aquesta manera, culminarà una relació de 14 anys -del 2006 al 2020- amb l’entitat blaugrana. Durant aquest període, la navarresa ha esdevingut en la segona futbolista amb més partits de la història del Femení (360).

Nascuda el 1988 a Berriozar, Unzué va arribar al Barça el 2006, amb 18 anys, procedent de l’Osasuna. Xavi Llorens va ser el seu primer entrenador i amb qui va compartir una llarga trajectòria, des del descens del primer curs, passant per la consecució dels primers trofeus, fins a la professionalització de la secció (2015). De lateral o de migcentre, l’eterna ‘4’ blaugrana va ser una peça clau en el creixement de l’equip.

Hi va jugar un total de 360 partits a l’elit estatal, en els que va marcar 22 gols. En va ser la primera capitana entre el 2015 i el 2017. En la seva última temporada (2017/18), ja sota les ordres de Fran Sánchez, Marta Unzué va aixecar el seu 17è i últim títol en el seu darrer partit com a blaugrana: la Copa de la Reina disputada a Mèrida. A l’estiu del 2018 es va anunciar la seva cessió per dues temporades a l’Athletic Club, on a partir d’ara continuarà la seva carrera.

Aquest és el missatge de comiat de Marta Unzué a les xarxes del club.

�� Missatge de comiat de Marta Unzué: “Moltes gràcies, al club i a l’afició” ▶ https://t.co/bxPZk4BQVt



�� Mensaje de despedida de Marta Unzué: "Muchas gracias, al club y a la afición" ▶ https://t.co/LIS6Iyamhb#FCBFemenipic.twitter.com/koWdfwzl46 — FC Barcelona Femení (��) (@FCBfemeni) April 30, 2020

Malgrat la distància, Unzué segueix formant part del Grup Edelmira Calvetó, que treballa per recuperar la memòria històrica de la dona barcelonista i que porta el nom de la primera sòcia que va tenir el club.

El missatge de Xavier Vilajoana, directiu responsable del Barça Femení

“Ha arribat l’hora de fer un punt i seguit en el camí. Marta, em consta que ets una jugadora de ‘10’ i una persona de ‘12’. Des del Club volíem agrair-te el compromís durant tots aquests anys i fer-te saber que sempre hi tindràs les portes obertes per al que sigui. Molta sort en el futur!”.