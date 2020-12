Marta Galimany buscará batir el histórico récord de España en el Maratón de Valencia

La atleta catalana Marta Galimany intentará batir el histórico récord de España que data de hace 25 años en el Maratón de Valencia que se disputa este domingo. La de Valls intentará superar la marca de Ana Isabel Alonso con ese brillante tiempo de 2:26.51, que data de 1995.

Hace unas semanas declaraba a EFE "el que la marca no se haya mejorado en 25 años me da respeto porque, primero, es mucho mejor que la mía y, segundo, porque si en tantos año no se ha logrado batir es porque realmente es una marca difícil de batir".

Todo está listo ya en la capital del Turia para este evento, que será más especial que nunca en este 2020 y que con la cancelación de los campeonatos y diversos maratones internacionales importantes se ha convertido en una prueba muy especial para muchos atletas, incluso será eje para deportistas que buscarán su billete a los Juegos de Tokio.

No es el caso de Galimany, que esos deberes los hizo antes de que estallara la pandemia en aquel brillante Maratón de Sevilla. Así que con la plaza para los Juegos garantizada, irá a por todas en las calles de Valencia "voy a ver dónde está mi límite, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Saldré a arriesgar" explicó a Yo Soy Noticia la protagonista.