Marlon Santos en Esports COPE: "Mi sueño es volver al Barcelona"

El exjugador del Barça Marlon Santos ha expresado en Esports COPE su deseo de volver vestir la camiseta azulgrana "jugar en el Barcelona siempre es un placer. Lo tengo como sueño y objetivo, pero tengo la cabeza en acabar la temporada con el Sassuolo y después veremos qué pasa".

El Bacelona mantiene una opción de recompra sobre el central brasileño, que fue traspasado al Sassuolo hace dos años. El club azulgrana pactó un precio de 6 millones de euros si Marlon alcanzaba los 50 partidos en el equipo italiano, hecho que aún no se ha producido, y también se quedó con el 50% de los derechos de una posible venta.

Marlon es uno de los muchos centrales que no han triunfado en el Barça en los últimos años. Llegó al Barça B en 2016 y no acabó de convencer en el primer equipo de Luis Enrique, aunque él todavía no se explica la falta de oportunidades "no sé por qué. Lo que sé es que tengo un cariño muy grande por el Barcelona y espero que un día pueda volver y realizar mi sueño de jugar constantemente en el equipo".

El central de 24 años considera que todavía puede mejorar algunas cuestiones de su juego "he hecho una buena temporada. Pero es cierto que quiero mejorar mucho, todavía tengo una edad en que puedo hacerlo".

El Sassuolo ha jugado la última semana contra el Nápoles, un partido en que el equipo de Gattuso se impuso por 2 a 0 y Marlon fue titular. El brasileño avisa al Barça de los peligros que se encontrará en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions el próximo 8 de agosto "Napoli es un gran equipo, pero el Barça es el favorito. El Barça debe tener cuidado porque el Napoli tiene grandes jugadores que pueden traer peligro, especialmente en la delantera con Milik y Mertens. Pero el Barça tiene al mejor jugador del mundo y pienso que puede pasar"